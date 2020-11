Lo que se hereda no se roba: los números de Boca con Russo en defensa

Si algo era imposible de criticarle a Gustavo Alfaro durante su año en Boca era la solidez defensiva lograda luego de años más "endebles" como Arruabarrena y Barros Schelotto en el banco. Pero a lo largo del 2020, más allá de los seis meses sin actividad por la pandemia, Miguel Russo logró mejorar aún más en un aspecto donde no había complicaciones.

En los 18 partidos disputados este año (siete por Superliga, uno de la suspendida Copa Superliga, seis en la y uno en la Copa Liga Profesional), apenas sufrió siete goles: uno se lo convirtió Talleres a Marcos Díaz en la Superliga, otro Caracas, el siguiente , de nuevo la T pero por la Copa Liga Profesional y los tres restantes , uno en La Fortaleza y dos en La Bombonera. De hecho, en la cuarta fecha del actual certamen, fue la primera vez en el 2020 que le convierten por duplicado.

A principios de noviembre, luego del grito de José Sand, el DT había reconocido algo que lo preocupaba más allá de las sobresalientes estadísticas: "Los cuatro goles que recibió Boca fueron de pelota parada. Esta es una de esas cosas que tenemos en la cabeza como cuerpo técnico para buscar lo mejor", admitió luego del 2-1 ante el Granate, una declaración propia de un detallista que quiere mejorar en todo. Aunque no volvieron a marcarle por esa vía, luego de sus palabras sufrió tres goles en contra, todos de jugada

Durante la etapa de Lechuga al frente del Xeneize, que se extendió durante todo el 2019 y finalizó tras la victoria en las elecciones de Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme, el equipo jugó en total 50 partidos, sufrió 28 tantos en contra y tuvo su valla invicta en 29 de esos encuentros. De hecho, el mencionado Andrada permaneció 1128 minutos seguidos, desde el 24 de julio hasta el 28 de septiembre, sin que le conviertan entre torneo local y el certamen internacional, superando una marca del club que ostentaba nada menos que Antonio ,.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world