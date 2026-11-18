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El billete anticipado para la Copa Africana de Naciones 2027 no fue lo único que sacó la selección marroquí de su enfrentamiento ante Níger, ya que el partido dejó nuevos datos estadísticos en la trayectoria del técnico Mohamed Ouahbi al frente de Marruecos.

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La selección marroquí venció a Níger por 1-0 el martes por la noche en el estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, en la cuarta jornada de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027. Con este resultado mantiene el pleno de victorias, eleva su cuenta a 12 puntos en cuatro partidos y sella oficialmente su billete para la fase final a falta de dos jornadas para el término de la fase de grupos.

Esta última victoria fue distinta del despliegue ofensivo que ofreció Marruecos en el encuentro anterior, que se cerró con una goleada de cinco tantos, ya que le costó más superar la defensa de Níger, pese a dominar largos tramos del partido.

Los resultados de Ouahbi en sus 16 primeros partidos al frente de Marruecos son un indicio más de la solidez de su arranque: 10 victorias, 5 empates y una sola derrota, con un porcentaje de triunfos del 62,5 %, según la estadística publicada por la cuenta Statsfoot.

Con este balance, el técnico marroquí igualó el mejor arranque de un seleccionador de Marruecos en el siglo XXI, después de que el bosnio Vahid Halilhodžić firmara exactamente los mismos números en sus primeros 16 partidos al frente del combinado nacional.

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La comparación con Halilhodžić cobra relevancia a la vista de la trayectoria del técnico bosnio con Marruecos entre 2019 y 2022, periodo en el que dirigió a la selección en 30 partidos, con 20 victorias, 7 empates y 3 derrotas, para un porcentaje de triunfos de alrededor del 66,7 %.

Además, logró clasificar a Marruecos para la Copa Africana de Naciones 2021, antes de que su etapa en el banquillo concluyera en agosto de 2022. Le sucedió Walid Regragui, que asumió posteriormente el cargo y condujo a la selección a la gesta del cuarto puesto en el Mundial 2022.

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Ouahbi no ocultó su satisfacción por haber cumplido el objetivo principal ante Níger, aunque tampoco pasó por alto algunos aspectos que deben mejorar. Tras el partido, habló de un cierto bajón en el ritmo ofensivo durante la segunda parte y señaló que a su equipo quizá le faltó algo de intensidad en los movimientos y en la carrera, si bien considera que generó numerosas ocasiones y aportó buenas ideas en ataque.

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Según el portal de la Radiotelevisión Marroquí SNRT, Ouahbi explicó que el cuerpo técnico intentó dar a algunos jugadores más libertad de movimiento, sin perder la organización ni el equilibrio colectivo, como parte de la prueba de algunas soluciones tácticas.

El seleccionador marroquí detalló que su filosofía se basa en la presión adelantada y en aumentar la intensidad ofensiva, además de la presión tras pérdida para recuperar rápidamente el balón y aprovechar las ocasiones de ataque que se derivan de ello. Ouahbi se mostró satisfecho con la aplicación de estas ideas por parte de los jugadores, pero admitió que aún hay aspectos técnicos y tácticos por mejorar, y aseguró que tener la clasificación garantizada no llevará al cuerpo técnico a relajarse ni a cambiar su forma de trabajar, tanto si los resultados son positivos como si son negativos.

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Con este triunfo, Marruecos se suma a las selecciones que ya tienen asegurada su presencia en la Copa Africana de Naciones 2027 a falta de dos jornadas para el final de la clasificación, junto a Senegal, Benín, Burkina Faso, Camerún y Malí, según informó la agencia Reuters.

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