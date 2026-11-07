«Lo que parecía imposible se hizo realidad»: el secreto de la asombrosa transformación del «Real Mourinho»

El Real Madrid se impuso con fuerza en el panorama futbolístico tras prolongar su racha de victorias con un octavo triunfo consecutivo, al vencer al Valencia (3-0) en el estadio de Mestalla, en un partido que reflejó la gran evolución que ha experimentado el equipo bajo la dirección del portugués José Mourinho, en medio de elogios a su rendimiento colectivo y a la creciente compenetración entre sus jugadores.

El diario español "Marca", en un reportaje titulado "Empiezan a pasar cosas que parecían imposibles en Madrid", puso el foco en la transformación que ha vivido el conjunto blanco durante los últimos cuatro meses, al considerar que Mourinho ha logrado construir un equipo con carácter, presión alta y eficacia ofensiva, con una evidente armonía entre sus integrantes en las transiciones ofensivas y defensivas.

El periódico señaló que el Real Madrid afrontó con gran seriedad el duelo ante el Valencia, pese a la dificultad de jugar en el césped de Mestalla, y logró imponer gradualmente su ritmo y reducir el entusiasmo de los locales, antes de sentenciar el partido con una victoria cómoda, aprovechando el compromiso de sus jugadores con las instrucciones y su negativa a dejarse arrastrar a un ambiente de tensión y protestas.

Añadió que el equipo ya cuenta con un bloque titular definido, unido por una identidad futbolística concreta y un espíritu competitivo en aumento, frente al declive del Valencia, cuyos jugadores parecían más ocupados en las reclamaciones y las discusiones que en intentar volver al ritmo del partido.

Valverde: Mourinho saca su mejor versión

El uruguayo Federico Valverde recibió un elogio especial, tras prolongar su buen momento con un nuevo gol ante el Valencia, después de su papel decisivo en la victoria del Real Madrid sobre el AEK de Atenas, cuando marcó el gol del triunfo en el tiempo de descuento.

Marca consideró que Mourinho ha logrado extraer el máximo potencial del jugador al emplearlo en el puesto de lateral derecho, pese a que no es su posición preferida, y señaló que Valverde posee las cualidades que podrían convertirlo en el mejor lateral derecho del mundo.

Güler: un talento mundial que marca la diferencia

Por su parte, el turco Arda Güler se ha convertido en uno de los elementos clave del once del Real Madrid, tras demostrar su capacidad para dirigir los ataques del equipo y marcar la diferencia con sus toques especiales.

Güler ofreció una actuación destacada ante el Valencia, en la que marcó un gol y dio una asistencia a Kylian Mbappé, contribuyendo así de forma directa a la victoria por tres goles a cero, y se llevó el premio al mejor jugador del partido, después de haber empezado a competir con el delantero francés por ese reconocimiento gracias a su creciente nivel.

Diomandé: la encarnación de las ideas de Mourinho

Los elogios se extendieron al marfileño Yan Diomandé, a quien el diario describió como una de las máximas encarnaciones de las ideas de Mourinho, gracias a su actividad constante, su presión continua sobre los rivales y su compromiso con el trabajo colectivo, lo que empuja a sus compañeros a entregar el mismo esfuerzo.

Explicó que el papel de Diomandé no se limita a las labores defensivas y a la presión sobre el rival, sino que se extiende a generar peligro ofensivo cuando tiene el balón, gracias a sus movimientos y a su capacidad para crear ocasiones de gol.

Cucurella y Diomandé: una dupla difícil de superar

Marca también elogió el nivel que ofrece Cucurella, al considerar que ha superado la fase de adaptación y ha alcanzado su mejor nivel, para formar junto a Diomandé una sólida dupla en el costado izquierdo, difícil de superar para los rivales.

El diario destacó que la compenetración entre ambos jugadores ya es evidente, e incluso el entendimiento entre ellos parece mejor que el que une a Cucurella con el brasileño Vinícius Júnior, en una nueva muestra de la evolución colectiva que vive el Real Madrid bajo la dirección de Mourinho.