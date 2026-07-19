La primera parte de la final del Mundial 2026, disputada este domingo en Nueva York/Nueva Jersey, terminó 0-0 entre España y Argentina, por debajo de las expectativas de los aficionados.

Según Opta, hubo solo tres disparos en el periodo, la cifra más baja en finales desde 1966.

Además, Argentina no realizó ni un solo disparo, lo que no ocurría en un primer tiempo mundialista desde 1966.

España llegó a la final tras vencer 2-0 a Francia en semifinales.

Argentina, por su parte, remontó 2-1 ante Inglaterra y alcanzó la final.