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Karim Malim

Traducido por

Lo que ocurrió en la primera parte nunca se había visto en una final del Mundial

España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
España
Argentina
EE. UU.

Una cifra sin precedentes desde 1966

La primera parte de la final del Mundial 2026, disputada este domingo en Nueva York/Nueva Jersey, terminó 0-0 entre España y Argentina, por debajo de las expectativas de los aficionados.

Según Opta, hubo solo tres disparos en el periodo, la cifra más baja en finales desde 1966.

Además, Argentina no realizó ni un solo disparo, lo que no ocurría en un primer tiempo mundialista desde 1966.

España llegó a la final tras vencer 2-0 a Francia en semifinales.

Argentina, por su parte, remontó 2-1 ante Inglaterra y alcanzó la final.

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