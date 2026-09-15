El Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol ha asignado la dirección del esperado derbi que se disputará el próximo domingo entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid al colegiado Miguel Ángel Ortiz Arias, quien dirigirá así el primer gran enfrentamiento de la nueva temporada, en una decisión de carácter histórico y excepcional para el arbitraje español.

Será la primera vez en la historia de LaLiga que un árbitro perteneciente a la ciudad de Madrid dirige un derbi entre el Atlético y el Real, ya que este nombramiento histórico llega tras la decisión adoptada por el Comité Técnico de Árbitros (CTA) la temporada pasada de eliminar el criterio de «distribución geográfica y territorial», el criterio que durante largos años impidió que cualquier árbitro perteneciente a la misma federación territorial de uno de los dos equipos contendientes dirigiera sus partidos, según el diario español «Marca».

Ortiz Arias ya había allanado el camino para la aplicación de este cambio de procedimiento durante la temporada pasada, cuando dirigió el partido entre el Getafe y el Rayo Vallecano, como primer precedente arbitral entre dos equipos pertenecientes a la Comunidad de Madrid, al que siguió el colegiado Munuera Montero con la dirección del derbi de Sevilla en el estadio Sánchez-Pizjuán.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora

Con esta decisión, el Comité Técnico de Árbitros da un paso más audaz al asignar el gran derbi de la capital a un árbitro madrileño, rompiendo así una barrera histórica que perduró durante mucho tiempo en el mecanismo de designación de árbitros del fútbol español.

Cabe recordar que el Real Madrid ocupa el segundo puesto en la tabla de LaLiga con 12 puntos en 5 jornadas y a 3 puntos del Barcelona, líder de la clasificación, mientras que el Atlético se sitúa en el quinto puesto con 10 puntos.