El futuro de la estrella francesa Michael Olise sigue generando polémica en el entorno futbolístico alemán y europeo, en medio de crecientes especulaciones sobre su traspaso al Real Madrid. Sin embargo, el Bayern Múnich zanjó el asunto de forma tajante por boca de su director ejecutivo, quien confirmó la continuidad del jugador y aseguró no haber recibido ningún contacto oficial del club blanco.

Jan-Christian Dreesen, director ejecutivo del Bayern Múnich, declaró durante una rueda de prensa celebrada este martes, en respuesta a una pregunta sobre si Olise seguiría en las filas del conjunto bávaro: "Sí, por supuesto", negando de manera categórica que el club hubiera recibido "ningún mensaje, ni fax, ni llamada" del Real Madrid en relación con el fichaje del jugador.

Dreesen añadió, con un tono irónico que reflejaba su malestar por la magnitud de los rumores que circulan: "Es sorprendente cuánta información circula cuando uno mismo conoce la verdad. Es realmente interesante. Sinceramente, he perdido la cuenta de las veces que mis amigos me han hecho esta pregunta", en alusión a la intensidad de las especulaciones mediáticas sobre el futuro del extremo francés.

El director ejecutivo del Bayern concluyó sus declaraciones reafirmando la postura del club, contraria a la venta, al señalar: "Pero nadie me ha dicho nunca: si alguien te ofrece 200 millones de euros, tienes que vendérselo", en un claro mensaje de que el conjunto bávaro no está dispuesto a desprenderse de su estrella por muy alto que sea el valor de las posibles ofertas.