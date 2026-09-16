El Barcelona logró una serie de cifras destacadas tras su goleada al Racing de Santander, prolongando su racha de victorias esta temporada.

El Barça inundó la portería de su invitado con 7 goles y solo encajó 2 en un partido disputado en el estadio "Spotify Camp Nou" la noche de este miércoles, correspondiente a la sexta jornada de la Liga española.

El Barcelona consiguió el pleno de puntos al ganar los seis partidos, además de su victoria ante el Feyenoord neerlandés en la Liga de Campeones de Europa, imponiéndose así en sus siete primeros encuentros y anotando 33 goles, de los cuales 28 fueron solo en LaLiga.

Un arranque histórico

Según la estadística publicada por la reconocida cuenta "Mister Chip", ningún equipo en la historia de la Liga española había combinado antes el arranque perfecto tras los primeros 6 partidos con al menos 28 goles marcados.

El Sevilla, dirigido por su entrenador Pepe Brand, fue el único equipo que anotó un número similar de goles durante las primeras 6 jornadas, cuando marcó 32 goles en la temporada 1940-1941, aunque solo logró 4 victorias en sus seis primeros partidos.

33 goles después de 7 partidos

Las cifras récord no se limitaron a la Liga, ya que la red francesa "Stats Foot" señaló que el Barcelona anotó 33 goles en sus primeros 7 partidos oficiales de esta temporada, la primera vez que el equipo alcanza esta cifra desde el período de la posguerra.

Asimismo, "Mister Chip" reveló un dato aún más insólito, aclarando que el Barcelona no había comenzado ninguna temporada, contabilizando todas las competiciones oficiales, con 7 victorias consecutivas anotando 33 goles o más desde hace 111 años.

El último inicio similar se remonta a la temporada 1915-1916, cuando el Barcelona logró 7 victorias consecutivas bajo la dirección del entrenador Jack Greenwell, marcando durante ellas 44 goles.

Flick entra en la historia

Este inicio refleja también la huella de Hansi Flick con el equipo catalán, después de que el entrenador alemán lograra 95 victorias en 124 partidos oficiales en el banquillo del Barcelona, con un porcentaje de triunfos del 77%.

Según "Stats Foot", este porcentaje otorga a Flick el mejor promedio de victorias de un entrenador con el Barcelona en el siglo XXI, superando a Luis Enrique, cuyo porcentaje es del 76%.

3 penaltis en un solo partido

El duelo ante el Racing presenció otro dato excepcional del Barcelona, después de que se le señalaran 3 penaltis en un solo partido de la Liga española.

La cuenta "Mister Chip" aclaró que este suceso solo se había repetido 3 veces anteriormente en la historia del club, y todas ellas se produjeron en el estadio del Barcelona: ante el Sabadell en 1944, el Osasuna en 1994 y el Sporting de Gijón en 2016.