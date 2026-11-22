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Hansi Flick, entrenador del Barcelona, respondió a las declaraciones de Santi Comesaña, jugador del Villarreal, sobre la presión que el club catalán y el Real Madrid ejercen sobre los árbitros.

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El técnico alemán aseguró que la polémica arbitral se repite constantemente, tras la emocionante victoria por 3-2 de su equipo, que remontó un 0-2 en contra en el Camp Nou, en un encuentro en el que el entrenador alemán protestó en numerosas ocasiones las decisiones del árbitro.

Flick responde

En la rueda de prensa posterior al partido, Flick afirmó que le habría gustado estar más tranquilo esta temporada, pero que no puede controlar sus reacciones en todos los encuentros. Explicó que sintió la necesidad de apoyar a sus jugadores y transmitirles energía positiva durante el choque, sobre todo por las acciones arbitrales que se produjeron en el partido y que terminaron con una tarjeta amarilla para él.

Asimismo, señaló que una buena comunicación entre los árbitros y los cuerpos técnicos podría haber evitado muchos problemas a todos.

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El entrenador del Barcelona volvió a criticar al colegiado Alejandro José Hernández Hernández, asegurando que no quedó satisfecho con su forma de dirigir el partido. También mostró su malestar por el trato del cuarto árbitro y del árbitro asistente con el banquillo, y señaló que ambos vigilaban constantemente al cuerpo técnico sin ofrecer explicaciones sobre las decisiones.

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Insistió en que los árbitros deben ayudarse entre sí y en que debe existir un diálogo para aclarar las acciones polémicas, antes de pedir a sus jugadores que se centren en mejorar su rendimiento en lugar de preocuparse por el arbitraje.

El secreto de la remontada del Barcelona

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Flick habló del gran cambio en el rendimiento del Barcelona. Explicó que el equipo empezó mal el partido y cometió dos errores que el Villarreal aprovechó para marcar dos goles en los primeros minutos, pero elogió la reacción de sus jugadores y las ocasiones que generaron antes del descanso. Tras el paso por vestuarios, la organización mejoró y el equipo logró marcar 3 goles en unos 10 minutos.

Además, aseguró que la remontada fue merecida ante un rival con potencial suficiente para competir en la Liga de Campeones.

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Los penaltis

El técnico alemán se refirió al penalti que falló Lamine Yamal durante el encuentro, teniendo en cuenta que Raphinha cuenta con un registro destacado desde los once metros. Explicó que son los jugadores quienes toman la decisión sobre el terreno de juego, aunque podría replantearse el orden de los lanzadores de penaltis en el futuro.

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Añadió que hablará con ambos para determinar la fórmula más adecuada, sobre todo porque los dos tienen capacidad para marcar desde el punto de penalti.

Elogios a Pedri y Frenkie de Jong

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Flick elogió la actuación de Pedri, a quien consideró uno de los mejores jugadores del partido, después de imponer su dominio en el centro del campo y marcar el ritmo del juego de forma brillante.

También tuvo palabras de elogio para Frenkie de Jong, Marc Bernal y Fermín López, y aseguró que el equipo está ahora más capacitado para afrontar partidos difíciles y gestionar los minutos finales, incluso con la ausencia de algunas piezas importantes.

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Consideró que seguir jugando con el estilo del Barcelona después de ponerse 3-2 por delante supone un nuevo paso en la evolución del equipo.

Flick aclara la situación de Balde

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Sobre la situación de Alejandro Balde tras su reunión con su agente, Jorge Mendes, Flick aseguró que no ha hablado ni con él ni con su representante sobre esa reunión, e insistió en que tratar con los agentes de los jugadores no forma parte de sus funciones.

No obstante, reconoció que al lateral español le resulta difícil sumar minutos en este momento, tras el gran nivel de Eric García y João Cancelo en los laterales. Explicó que Balde se encuentra bien física y anímicamente, y que el Barcelona necesitará a todos sus jugadores en los próximos partidos.

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De Jong como central

En cuanto a la posibilidad de cambiar el sistema táctico para alinear a Frenkie de Jong en el centro del campo junto a Pedri y Rodri cuando todos los jugadores estén disponibles, Flick aseguró que estudiará la cuestión si cuenta con todas las opciones.

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Además, elogió el rendimiento de Frenkie como central y consideró que firmó un partido extraordinario pese a no ser su posición natural, mostrando la mentalidad adecuada para asumir sus responsabilidades defensivas. Aseguró que jugar en el eje fue la mejor opción para él durante el encuentro, ante la ausencia de Pau Cubarsí.

La valoración de Flick sobre la victoria

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Flick cerró su intervención asegurando que el Barcelona mereció la victoria después de ir perdiendo por dos goles y lograr marcar tres, e insistió en que lo que ofrecieron los jugadores refleja su enorme deseo de luchar y remontar el marcador. También destacó el entendimiento entre Pedri, Frenkie de Jong y Gerard Martín. Consideró que el equipo todavía necesita mejorar, pero se mostró muy satisfecho con el nivel que ofrecieron los jugadores, especialmente en la segunda parte.