Andoni Iraola, entrenador del Liverpool, expresó su enfado después de que su equipo no pudiera realizar sus tres cambios en el momento que quería, durante el empate 2-2 ante el Nottingham Forest, este sábado, en la Premier League.

El marcador reflejaba un empate 1-1 en la segunda parte en el estadio de Anfield, cuando Iraola quiso hacer tres cambios de una sola vez: Ryan Gravenberch, Kostas Tsimikas y Rio Ngumoha.

Sin embargo, pese a que el balón salió del campo tres veces, los jugadores siguieron esperando en la banda, después de que el cuarto árbitro Tim Robinson tuviera un problema con el panel de sustituciones.

La frustración del Liverpool aumentó después de que el balón saliera por tercera vez, pero en lugar de detenerse el juego para hacer los cambios, el Nottingham Forest ejecutó un rápido saque de banda, a partir del cual consiguió un penalti que le devolvió la ventaja.

El extremo del Forest Nico Williams se coló por detrás de la línea defensiva del Liverpool, antes de que el portero Alisson interviniera para detenerlo mientras intentaba rematar hacia la portería. Y pese a que el balón se marchó fuera del campo, el árbitro Samuel Barrott tocó el silbato y señaló penalti.

Iraola declaró en un programa a través de la BBC: "En lo que respecta al penalti, la jugada ya había terminado cuando se produjo el contacto. Y no fue un contacto violento".

Y añadió: "Pero de lo que más nos quejamos fue de los cambios. Tuvimos que esperar unos tres minutos".

Y prosiguió: "Queríamos hacer los cambios durante las dos o tres últimas pausas antes del gol. No fue la única razón (de encajar el gol), pero todo ayuda".

En declaraciones a la cadena "TNT Sports", Iraola insistió en su enfado por el retraso en la realización de los cambios, y dijo: "Un cuarto árbitro profesional no puede tardar tres minutos. Le habíamos comunicado los cambios dos o tres minutos antes".

Y añadió: "Ya estaba enfadado porque no habíamos podido hacer los cambios durante la pausa anterior, y luego, antes del saque de banda, pensé que íbamos a poder ejecutarlos".

Y agregó: "No lo sé, ellos tienen que explicarlo. Pero tardó demasiado tiempo".

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