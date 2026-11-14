"Lo que hizo Abu Rida no está bien": Hassan Shehata lanza una acusación contra Salah

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Hassan Shehata, exseleccionador de Egipto, reavivó la polémica sobre la relación entre Mohamed Salah y el anterior cuerpo técnico de los faraones, después de vincular lo ocurrido en la última concentración con la salida de Hossam Hassan, en unas declaraciones que abrieron el debate acerca de la influencia del capitán de Egipto y el papel de la Federación de Fútbol en la gestión de la crisis.

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Shehata afirmó, durante su aparición en el programa "El Laaib" a través del canal "MBC Masr", que Salah fue la causa de la salida de Hossam Hassan, añadiendo que el asunto "es conocido por todos". El Maestro planteó su acusación como una explicación de lo sucedido.

El exseleccionador de Egipto recordó el episodio de la sustitución de Ahmed Hossam Mido durante la Copa Africana de Naciones 2006, y lo comparó con la decisión de Hossam Hassan de retirar a Salah ante Angola. Aclaró que las circunstancias son distintas, pero que ambos episodios se parecen desde el punto de vista de la reacción ante las decisiones del cuerpo técnico.

También habló del ambiente de los vestuarios, afirmando que el enfado del entrenador puede llegar en ocasiones a una severa reprimenda, y puso como ejemplo el partido entre Egipto y Brasil en la Copa Confederaciones de 2009, donde recriminó a los jugadores entre ambos tiempos, según su relato. Con ello quiso señalar que los enfrentamientos tensos pueden producirse dentro del trabajo técnico, y no implican necesariamente una disputa personal.

En su referencia a Salah, Shehata dijo que el estatus del jugador no le otorga una excepción respecto a las decisiones del entrenador, y lo describió como un jugador más dentro de los 11 futbolistas en el campo.

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Y añadió que el entrenador dirige el partido y sus cambios, mientras que pedirle cuentas sigue siendo responsabilidad del organismo que supervisa a la selección, conforme a las normativas y competencias vigentes, recalcando que Hossam Hassan no hizo nada que mereciera su salida, aunque al mismo tiempo afirmó que sus problemas personales tuvieron un gran papel en la decisión.

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Shehata también criticó el viaje de Hani Abu Rida, presidente de la Federación Egipcia de Fútbol, a Turquía para reunirse con Salah, al considerar que el paso no fue adecuado, y que no es correcto que el presidente de la federación viaje hasta un jugador para apaciguarlo o reconciliarse con él.

Aseguró que se habría negado a realizar esa misión de habérsele pedido, fuera cual fuera el nombre del jugador o su fama. Y rechazó que un alto responsable se encargue de contener a un jugador de un modo que sugiera que la federación busca apaciguarlo, en lugar de abordar el asunto a través de los canales administrativos y técnicos apropiados.

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Sus declaraciones llegaron tras el anuncio de la federación de fútbol de poner fin a la misión de Hossam Hassan el 7 de noviembre, y de nombrar a Ali Maher como su sucesor. La polémica se intensificó tras la sustitución de Salah ante Angola y su posterior ausencia en el duelo contra Sudán del Sur, pero la federación negó que Salah tuviera algún papel en la destitución.

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