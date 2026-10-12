«Lo que está ocurriendo es impactante»: Mourinho enciende el ambiente y las estrellas, al borde de la explosión

Crecen las dudas en el vestuario del Real Madrid en torno al portugués José Mourinho, en medio de lo que diversos informes de prensa han descrito como una exageración en sus reacciones y un deseo de ocupar el primer plano, con una creciente sensación de incomodidad entre varios jugadores, en un momento en el que el equipo sufre un bajón en el rendimiento y falta de conexión entre sus principales estrellas.

El duelo ante el Villarreal, que terminó con una victoria del Real Madrid con el mínimo de argumentos convincentes, devolvió al técnico portugués al centro de la polémica, después de que entrara al campo para celebrar el gol del brasileño Vinicius Junior, en una escena que desvió la atención del autor del tanto y del resto de los jugadores, y que sorprendió a algunos de sus compañeros.

Segundos después, el árbitro Isidro Díaz de Mera anuló el gol tras revisar la acción con el videoarbitraje, debido a que Vinicius había tirado del pelo a su rival al inicio de la jugada, antes de mostrarle la tarjeta roja al jugador brasileño.

Las actitudes de Mourinho no se detuvieron ahí, ya que empujó en repetidas ocasiones a sus jugadores a abandonar el banquillo para protestar las decisiones arbitrales, antes de decidir no comparecer en la rueda de prensa posterior al partido.

El vestuario del Real Madrid, cada vez más tenso

Según el diario "Sport", las últimas actitudes de Mourinho han incrementado la tensión en el vestuario, liderado por la estrella francesa Kylian Mbappé, en un contexto en el que varios jugadores llevan tiempo molestos por el comportamiento de Vinicius dentro del campo, antes de que a ese panorama se sumara la intensidad de las reacciones del técnico portugués, que llegó al Real Madrid entre pronósticos de que aportaría al equipo más calma y estabilidad.

El conjunto blanco vive un inicio de temporada convulso, después de quedarse por detrás del Barcelona en LaLiga, tras sus derrotas ante el Atlético de Madrid y el Real Betis, además de sufrir en varios partidos, entre ellos los duelos contra el Elche, el Inter de Milán, el Espanyol y el Villarreal, en los que no ofreció el nivel esperado.

La crisis no se limita a los resultados, ya que el centro del campo continúa siendo un punto débil del equipo, pese a las grandes inversiones realizadas para reforzar sus filas, mientras que Mbappé y Vinicius padecen una falta de conexión suficiente sobre el césped.

La afición del Real Madrid ha mostrado su descontento con el rendimiento y ha lanzado silbidos contra el entrenador y los jugadores ante el continuo bajón futbolístico.

Las estrellas no responden

Frente a esta situación, Mourinho ha vuelto, según el diario, a su conocido estilo de subir el tono y generar polémica, entrando en confrontación con los árbitros, LaLiga y los medios de comunicación, en un intento de imponer su personalidad en el escenario, aunque esta estrategia no ha conseguido hasta ahora contener la tensión en el vestuario.

Florentino Pérez recurrió al técnico portugués con la esperanza de imponer disciplina y controlar al grupo, pero los indicios apuntan a que su influencia en el equipo no está a la altura de las expectativas.

Asimismo, el descontento de la afición con Mbappé, junto con la tensión en la relación de Vinicius con parte de las gradas, se ha reflejado en el ambiente del equipo, pese a que la relación amistosa entre ambas estrellas se mantiene fuera del campo, con una falta de entendimiento suficiente entre ellos durante los partidos.

Según el diario, el deseo de Mourinho de atraer los focos se ha convertido en objeto de críticas, especialmente con la persistencia de los problemas futbolísticos, y señala que Jude Bellingham, Federico Valverde y Arda Güler están entre los jugadores que cuentan con el aprecio de la afición, indicando además que Valverde ofrece mejores rendimientos cuando juega en la banda.

También ha generado interrogantes el estilo de Mourinho a la hora de lanzar mensajes indirectos a algunos jugadores, entre ellos sus palabras sobre Arda Güler, al que describió como alguien que todavía no ha llegado a la cima, en declaraciones que el informe considera parte de su manera de gestionar al grupo.

¿Está perdiendo Mourinho el vestuario?

Según el diario, el vestuario que recibió a Mourinho con cierto recelo, después de que surgieran pronósticos sobre el hecho de que Pérez había recurrido a él para imponer disciplina a los jugadores, lo mira ahora con mayores reservas.

El periódico considera que el entrenador, de 63 años, ya no ofrece la misma imagen que se asoció a su llegada al Santiago Bernabéu en 2010, cuando se apoyó en un grupo de jugadores conocidos por su disciplina y compromiso, entre ellos Álvaro Arbeloa y Xabi Alonso.

"Sport" apunta a que la permanencia del poder de las estrellas, unida a lo que describe como la permisividad del entrenador con ellas, ha debilitado su posición ante el resto de los jugadores, pese a que llegó al club el pasado julio con una gran dosis de confianza y expectativas.

Tras ocho semanas y ocho partidos, Mourinho ha regresado al terreno de las confrontaciones, mientras que la dureza de sus posturas fuera del campo no se ha traducido en una mejora del rendimiento del equipo dentro de él.

Estos acontecimientos traen a la memoria el final de la etapa de Xabi Alonso, que vivió una tensión entre el entrenador y un grupo de jugadores antes de su salida del club, en medio de comentarios sobre el papel de la directiva de Pérez en el desarrollo de la crisis.

Con el Clásico ante el Barcelona en el Camp Nou cada vez más cerca, las próximas semanas parecen decisivas para determinar el rumbo de la temporada del Real Madrid, así como el futuro de la relación de Mourinho con sus jugadores.