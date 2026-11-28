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El Barcelona se prepara para añadir una experiencia excepcional a las visitas turísticas del Spotify Camp Nou, después de decidir abrir las puertas del vestuario del primer equipo a los visitantes. Se trata de un paso que brinda a los aficionados una oportunidad única de descubrir uno de los espacios más privados del club catalán y que, al mismo tiempo, deja ver las ambiciones de la directiva de aumentar los ingresos económicos del estadio una vez concluidas las obras de remodelación.

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Tal y como ha revelado el diario español «Mundo Deportivo», el Barcelona tiene previsto permitir la visita al vestuario del primer equipo dentro del nuevo recorrido por el museo y el estadio, cuya reapertura está prevista para el primer trimestre de 2027. Esta experiencia se convertirá así en uno de los grandes atractivos del nuevo proyecto turístico.

La decisión supone un cambio llamativo respecto a la anterior visita turística, que se mantuvo hasta mayo de 2023, antes del inicio de las obras de remodelación del estadio, ya que el recorrido incluía el paso por el vestuario del primer equipo.

Sin embargo, esta vez la situación será distinta, puesto que la visita ya es viable desde el punto de vista logístico. Sobre todo porque el primer equipo solo utiliza el vestuario los días de partido, lo que permite recibir a los visitantes el resto de la semana sin afectar a la preparación de los jugadores.

El vestuario se encuentra en un espacio subterráneo de unos 2600 metros cuadrados que alberga diversas instalaciones del club, entre ellas el vestuario de los empleados, el vestuario femenino y el despacho del entrenador, Hansi Flick.

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Esta zona cuenta además con otras instalaciones, entre las que destacan una moderna zona de hidroterapia, un pequeño gimnasio y una sala dedicada al análisis de partidos y al visionado de vídeos, lo que ofrecerá a los visitantes la posibilidad de conocer parte del día a día dentro de la instalación deportiva.

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Durante el periodo de obras, las visitas a las zonas interiores del estadio estuvieron limitadas por motivos de seguridad, pero la reapertura del proyecto permitirá recuperar esta experiencia: los visitantes podrán completar su recorrido por el Camp Nou después de visitar el museo, según el paquete que decidan adquirir.

Un privilegio especial para los socios del Barcelona

Las facilidades no se limitarán a la apertura del vestuario del primer equipo, ya que el Barcelona pretende ofrecer una ventaja especial a sus socios: el acceso totalmente gratuito al nuevo museo y a la zona de vestuarios.

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Esta medida prolonga la política que el club siguió con la visita anterior y con el museo provisional, ubicado actualmente en el lugar de la antigua pista de hielo, donde los socios podían entrar sin coste alguno.

Este privilegio responde al intento de preservar la relación especial entre el club y sus socios, y de darles la oportunidad de disfrutar de las nuevas instalaciones, coincidiendo con el lanzamiento del renovado proyecto turístico.

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«Skywalk», la gran sorpresa del Camp Nou

Pero el vestuario no será el único reclamo del nuevo proyecto, ya que el Barcelona se prepara para añadir una experiencia aún más emocionante bajo el nombre de «Skywalk», que será una de las incorporaciones más esperadas del Spotify Camp Nou.

Está previsto construir esta pasarela suspendida sobre la cubierta del estadio, en la zona situada entre la grada norte y la tribuna principal, a una altura de hasta 80 metros, lo que permitirá a los visitantes disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad de Barcelona desde el punto más alto de la instalación.

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Esta experiencia se asemeja a las atracciones turísticas del estadio del Tottenham Hotspur y ofrecerá a los aficionados una perspectiva diferente del estadio y de la ciudad, lejos de los recorridos tradicionales de las visitas turísticas.

Según el citado informe, el club aspira a abrir el «Skywalk» a los visitantes en 2029, coincidiendo con el año en el que el Camp Nou espera acoger la final masculina de la Liga de Campeones.

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El Barcelona no concibe esta novedad como un simple entretenimiento más, sino como una oportunidad para aumentar de forma considerable los ingresos anuales del museo mediante paquetes turísticos exclusivos que atraigan a un mayor número de visitantes.

De este modo, el Barcelona no se conforma con remodelar su estadio para hacerlo más moderno y capaz de acoger grandes eventos, sino que también busca convertirlo en un destino turístico completo, que combine la magia del fútbol con experiencias de ocio y abra al club nuevas fuentes de ingresos más allá del terreno de juego.