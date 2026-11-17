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La tensión que se vivió en el España-Inglaterra entre Jude Bellingham y Marc Cucurella ha abierto interrogantes sobre su posible repercusión en el ambiente del vestuario del Real Madrid, ya que ambos jugadores forman parte del conjunto blanco.

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El partido que enfrentó a ambas selecciones en el Metropolitano, correspondiente a la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones, estuvo marcado por los roces y los encontronazos constantes entre el centrocampista inglés y el lateral español, que se enzarzaron en un intercambio de protestas durante un encuentro que terminó con victoria de Inglaterra por 3-2.

Sin embargo, el periodista Roberto Morales descartó que ese choque vaya a convertirse en un conflicto dentro del club, pese a las diferencias de carácter entre ambos.

Morales, periodista de la Agencia EFE, abordó el episodio durante su intervención en el programa «El Partidazo» de Cadena COPE, donde explicó que Cucurella es uno de esos jugadores que contagian buen ambiente en el vestuario, a diferencia de Bellingham, que tiene un carácter competitivo más intenso y tiende a vivirlo todo con la máxima pasión.

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«Cucurella es uno de los jugadores que más buen ambiente generan en el vestuario. Bellingham no es de ese tipo. Es cierto que es muy competitivo y que se calienta con facilidad, y que es un jugador que lo lleva todo al límite, pero es muy profesional y no creo que lo ocurrido vaya a trascender nunca más allá del terreno de juego», afirmó Morales.

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El periodista, que descartó que la tensión se traslade al Real Madrid, añadió: «Lo que descarto es lo que quieren muchos (antimadridistas), que este episodio provoque un problema en el vestuario. Te puedo asegurar que eso no va a pasar».

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Aun así, Morales no eximió al centrocampista inglés de su responsabilidad y criticó su reacción cuando Cucurella cayó al suelo tras una entrada, momento en el que Bellingham se acercó a él en tono desafiante y le dirigió unas palabras que sonaron más bien a provocación: «Venga, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?».

«Bellingham se pasó de la raya y alguien tendrá que reprenderle cuando vuelva a Valdebebas», comentó Morales sobre el comportamiento del jugador inglés, en alusión a la necesidad de llamarle la atención por sus reacciones.

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Al mismo tiempo, Morales señaló que el entrenador José Mourinho tendrá que vigilar cualquier exceso de intensidad competitiva, como el que se produjo entre el centrocampista y el lateral durante el España-Inglaterra.

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España, campeona del Mundial 2026, sufrió ante Inglaterra su primera derrota tras una racha de 43 partidos consecutivos sin perder. La selección inglesa terminó líder del Grupo 3 con 15 puntos, por delante de España por diferencia de goles y enfrentamiento directo tras su victoria en la última jornada, de modo que ambas selecciones se clasificaron juntas para los cuartos de final.

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