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Michael Carrick se mostró frustrado, aunque sin perder el ánimo, tras ver cómo el Manchester United reaccionaba dos veces para lograr un empate 4-4 ante el Aston Villa. Pese a la reacción del equipo, el resultado deja al Manchester United hundido en la zona de descenso de la Premier League antes del parón de selecciones.

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Los fallos defensivos lastran al Manchester United

Las debilidades defensivas del Manchester United volvieron a quedar al descubierto en Old Trafford, donde el equipo de Carrick regaló goles en una tarde caótica. El Manchester United perdía 2-0 antes de que se cumplieran los primeros cuatro minutos, un inicio que dejó atónita a la afición local y exasperó al entrenador. Aunque logró empatar antes del descanso, encajó otros dos goles en los primeros ocho minutos de la segunda parte. Sin embargo, por tercera vez en una semana tras su remontada entre semana ante la Roma, el equipo local mostró una resistencia increíble para protagonizar otra remontada asombrosa tras verse dos goles por debajo.

Al valorar el rendimiento defensivo, Carrick declaró a Sky Sports: «Estoy decepcionado por no haber ganado. Fuimos mejores durante buena parte del partido. Nos complicamos las cosas con los goles que regalamos. No fue solo uno, sino dos seguidos, y eso nos puso en una situación difícil. Nos pasó la otra noche y nos ha vuelto a pasar hoy. Volvimos a meternos en el partido y podríamos haber ganado al final. Tenemos que mejorar en momentos concretos, en distintas fases del encuentro. Estamos regalando a los rivales goles que normalmente no consiguen. Si corregimos eso, hay muchas cosas buenas en esta actuación. Creo que fuimos el mejor equipo, pero los goles que estamos encajando no nos ayudan en absoluto».

Las estadísticas reflejan la preocupación de Carrick, ya que al Manchester United le ha costado dejar la portería a cero durante esta difícil racha. El entrenador reconoció que no puede seguir encajando tantos goles si quiere subir puestos en la clasificación. «Nunca es bueno encajar un gol, pero hay algunos que se pueden evitar mejor que otros. Tenemos que corregir los errores que nos costaron los goles de hoy», prosiguió Carrick. «Nos estamos complicando las cosas y obligándonos a hacer demasiado en los partidos, pero hicimos muchas cosas bien y sigo pensando que deberíamos haber ganado. Hemos encajado demasiados goles, eso está claro y lo sabemos. Es algo que tenemos que corregir».

Una reacción en el tiempo añadido salva un punto

Pese al desastre defensivo, el espíritu de la plantilla del Manchester United sigue siendo evidente. Según Opta, el Manchester United hizo historia en la Premier League al convertirse en el primer equipo que se ha visto dos goles por debajo y ha logrado empatar en dos ocasiones distintas en un mismo partido.

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Carrick no tardó en elogiar la mentalidad de sus jugadores, que se negaron a aceptar la derrota pese a la creciente presión de la lucha por evitar el descenso. «Me gustaron el carácter y la calidad de nuestro fútbol», dijo el entrenador. «Dominamos durante gran parte del partido, llegamos al área, tiramos y creamos ocasiones. Pese a empezar perdiendo 2-0 y no venir de una buena racha de resultados, los chicos jugaron bien al fútbol y presionaron bien. Durante buena parte del encuentro, el juego estuvo donde queríamos. Si lo miras en conjunto, hay muchas cosas que me gustan. La forma en que terminamos el partido sin rendirnos demuestra el carácter de los chicos».

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El apoyo de la afición

El resultado significa que el Manchester United pasará el parón internacional en el 18.º puesto, a un punto de la salvación. Ya tiene asegurada una permanencia de al menos 15 días consecutivos en la zona de descenso de la Premier League, su racha más larga en los puestos de descenso de la máxima categoría desde septiembre y octubre de 1986, cuando pasó 28 días entre los tres últimos.

Aunque ese sombrío dato aumenta la presión sobre Carrick, el excentrocampista sigue convencido de que el club tiene tiempo y calidad para enderezar la situación antes de que se vuelva crítica. También agradeció el apoyo de la afición, que no dejó de animar durante el frenético partido de ocho goles. «Están totalmente con los jugadores, tienen muchas ganas de apoyarnos y de que les demos algo», señaló Carrick. «A veces hay frustración y decepción, y todos lo sentimos, pero están con los chicos. Hoy estuvieron hasta el final y todos lo sentimos».

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Carrick se mantiene firme pese al temor al descenso

Preguntado por el creciente temor a una verdadera lucha por evitar el descenso, Carrick se mostró firme respecto a las perspectivas del club para lo que queda de temporada. Sin embargo, las estadísticas revelan la verdadera magnitud de los problemas del United: se convirtió en el primer equipo de la máxima categoría que gana solo uno de sus 10 primeros partidos tras haber terminado entre los tres primeros la temporada anterior desde el Arsenal en 1953-54.

Pese a ese contundente dato histórico, el entrenador insiste en que está plenamente centrado en aprovechar el parón internacional para reflexionar y solucionar los problemas de fondo. «Estamos en noviembre, así que no me gusta la situación ni los resultados que hemos tenido, pero sin duda podemos hacer algo al respecto», añadió.