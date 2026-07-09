Lo peor del Mundial 2026: un récord negativo para Marruecos ante Francia

Marruecos terminó la primera parte contra Francia con un ataque muy pobre en los cuartos de final del Mundial 2026.

Según la red de estadísticas «Skuaka», Marruecos es la selección que menos tiros ha realizado en la primera parte de cualquier partido del Mundial 2026, con un único disparo fuera de la portería.

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Francia, en cambio, dominó con 13 disparos, tres de ellos a los postes.

Kylian Mbappé provocó un penalti tras ser derribado por Nasser Mazraoui, pero Yassine Bono detuvo sin dificultad el lanzamiento.

Marruecos llegó a cuartos tras golear a Canadá 3-0, y Francia superó con apuros a Paraguay 1-0.



