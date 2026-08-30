¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Borussia Dortmund v Hamburger SV - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Daniel Buse

Traducido por

«Lo más grande de todo lo que he vivido en el Bayern»: Lothar Matthäus se deshace en elogios hacia la unión del FCB en un tema

Bundesliga
Bayern Múnich
J. Musiala

Lothar Matthäus ha elogiado la unión del Bayern de Múnich en su manera de afrontar la enfermedad de Jamal Musiala.

El internacional alemán se desplomó en el campo en dos amistosos contra el RB Leipzig y el 1. FC Heidenheim, respectivamente, y tuvo que ser sustituido. Finalmente hizo público que padece «ausencias», una disfunción neurológica. Desde entonces, no ha vuelto a jugar con el Bayern. Después, el Bayern comunicó que ya conocía la enfermedad desde hacía bastante tiempo. Los desmayos se debían a un cambio en la medicación.


«Lo más grande que he vivido en el Bayern de Múnich ha sido el nombre de Jamal Musiala», dijo Matthäus sobre el tema en Sky90. Y explicó: «En el club lo saben desde hace seis, siete, ocho meses. Pero no solo lo saben el presidente y el médico. Lo sabe toda la plantilla. Y no ha salido nada. Ahí se ve la unión que hay. No solo en el campo, sino también fuera de él».

Matthäus elogió la manera en que el club muniqués ha gestionado este asunto tan sensible. Musiala ya entrena de nuevo con el Bayern, aunque todavía no está claro si entrará en la convocatoria del técnico Vincent Kompany para el partido de Copa ante el VfL Osnabrück del miércoles : «Máximo respeto por gestionar un tema así de una manera tan unida y tan correcta. Solo puedo decir: chapeau al Bayern», elogió Matthäus.

1. FC Heidenheim v FC Bayern München - Preseason FriendlyGetty Images

Musiala se perdió gran parte de la pasada temporada por una fractura de peroné. En enero celebró su regreso y necesitó algo de tiempo para volver a coger ritmo. Aun así, fue convocado por el seleccionador Julian Nagelsmann para el Mundial de este verano, aunque en el torneo, como muchos otros jugadores de la selección alemana, no dejó una impresión duradera.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google