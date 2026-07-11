En este Mundial han surgido varias canciones sobre las victorias de las selecciones, como «La cuarta estrella» de Argentina.

Se popularizó cuando la plantilla la entonó en el vestuario tras vencer 3-2 a Egipto en Atlanta, en los octavos del Mundial 2026.

Su letra, con alusiones políticas a las Islas Malvinas, generó polémica y algunos pidieron sancionar a los jugadores.

La emisora francesa «Radio Mont Carlo» entrevistó al autor, el cantante argentino Pablo Quintana (“Palmeto”), quien explicó cómo compuso la pieza meses antes del torneo.

Palmeto afirmó: «Hace seis meses estaba en casa pensando en cómo unir mi pasión por el fútbol y la música, y así nació “La cuarta estrella”, una versión de “No me arrepiento de este amor” de Natalia Oreiro».

Explicó: «Pensé en el último Mundial de Messi, en Maradona y su expulsión del Mundial de 1994, y en las Islas Malvinas; como sabes, tenemos una historia turbulenta».

Al ver a los jugadores cantarla tras ganar a Egipto, confesó: «Es mi mayor orgullo; verlos interpretar una canción que compuse yo mismo».

Y añadió: «No me podría haber pasado nada mejor, estaba muy feliz, lloré al llamar a mi madre y a mis amigos; es una alegría increíble. Siempre soñamos con grandes cosas, pero nunca imaginé que esta canción tuviera un impacto tan enorme».

La selección argentina se prepara para enfrentar a Suiza en la madrugada del domingo en Kansas, en los cuartos de final del Mundial 2026.