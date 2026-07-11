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Lo más destacado del Mundial: una canción que metió en aprietos a los jugadores de Argentina tras perder contra Egipto

Argentina vs Switzerland
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Los «bailarines de tango» superaron con gran dificultad el obstáculo de los «Faraones»

En este Mundial han surgido varias canciones sobre las victorias de las selecciones, como «La cuarta estrella» de Argentina.

Se popularizó cuando la plantilla la entonó en el vestuario tras vencer 3-2 a Egipto en Atlanta, en los octavos del Mundial 2026.

Su letra, con alusiones políticas a las Islas Malvinas, generó polémica y algunos pidieron sancionar a los jugadores.

La emisora francesa «Radio Mont Carlo» entrevistó al autor, el cantante argentino Pablo Quintana (“Palmeto”), quien explicó cómo compuso la pieza meses antes del torneo.

Palmeto afirmó: «Hace seis meses estaba en casa pensando en cómo unir mi pasión por el fútbol y la música, y así nació “La cuarta estrella”, una versión de “No me arrepiento de este amor” de Natalia Oreiro».

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Explicó: «Pensé en el último Mundial de Messi, en Maradona y su expulsión del Mundial de 1994, y en las Islas Malvinas; como sabes, tenemos una historia turbulenta».

Al ver a los jugadores cantarla tras ganar a Egipto, confesó: «Es mi mayor orgullo; verlos interpretar una canción que compuse yo mismo».

Y añadió: «No me podría haber pasado nada mejor, estaba muy feliz, lloré al llamar a mi madre y a mis amigos; es una alegría increíble. Siempre soñamos con grandes cosas, pero nunca imaginé que esta canción tuviera un impacto tan enorme».

La selección argentina se prepara para enfrentar a Suiza en la madrugada del domingo en Kansas, en los cuartos de final del Mundial 2026.

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