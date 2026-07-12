Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
france Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Lo más destacado de las semifinales del Mundial: Francia empata con Brasil y Alemania toma una gran ventaja

Inglaterra vs Argentina
Inglaterra
Argentina
World Cup
Francia vs España
Francia
España
Brazil vs Noruega
Brazil
Noruega
Alemania vs Paraguay
Alemania
Paraguay
Inglaterra
Argentina
EE. UU.
Francia
España
Brasil
Noruega
Alemania
Paraguay

Argentina venció 3-1 a Suiza y completó el cuadro de semifinales del Mundial 2026, donde ya estaban Francia, España e Inglaterra.

Las semifinales serán Francia-España y Argentina-Inglaterra.

Lee también

Ya hay acuerdo... El Barcelona ficha a la estrella belga en alza

Romero sorprende sobre su gol a Egipto: «¡Scaloni me va a matar!»

Según la red francesa «stats foot», la Albiceleste suma seis semifinales y se mantiene entre las selecciones con más presencias en esta fase.

Alemania lidera la lista con 12 semifinales, seguida de Brasil y Francia (8), Italia (7) y Argentina (6). Uruguay e Inglaterra suman 4 cada una.

En este Mundial, Alemania cayó ante Paraguay en penaltis en dieciseisavos y Brasil perdió 2-1 contra Noruega en octavos.


Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google