Lo más destacado de las semifinales del Mundial: Francia empata con Brasil y Alemania toma una gran ventaja

Argentina venció 3-1 a Suiza y completó el cuadro de semifinales del Mundial 2026, donde ya estaban Francia, España e Inglaterra.

Las semifinales serán Francia-España y Argentina-Inglaterra.

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Según la red francesa «stats foot», la Albiceleste suma seis semifinales y se mantiene entre las selecciones con más presencias en esta fase.

Alemania lidera la lista con 12 semifinales, seguida de Brasil y Francia (8), Italia (7) y Argentina (6). Uruguay e Inglaterra suman 4 cada una.

En este Mundial, Alemania cayó ante Paraguay en penaltis en dieciseisavos y Brasil perdió 2-1 contra Noruega en octavos.



