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El delantero del Manchester United Marcus Rashford ha elogiado al prodigio del Barcelona Lamine Yamal y ha sugerido que el adolescente es el heredero natural de Lionel Messi. El internacional inglés, que anteriormente pasó una etapa en el Camp Nou, cree que el joven extremo está destinado a llegar a lo más alto del fútbol mundial.

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Rashford sitúa a Yamal a la altura de Messi

El delantero del Manchester United, que pasó un tiempo en el club catalán, admitió que el talento natural de Yamal no se parece a nada de lo que ha visto durante su carrera en la élite del fútbol. El internacional inglés hizo estas declaraciones durante un encuentro con aficionados en el Ambassadors' Lounge de Old Trafford.

Al recordar su etapa en España, el delantero compartió una conversación privada que mantuvo con el canterano de La Masia antes de marcharse. «Antes de irme del Barcelona, le dije a Lamine Yamal que había jugado con futbolistas de mucho talento, pero que él está por encima de todos ellos», reveló Rashford, según recoge Mundo Deportivo. El delantero profundizó en el impacto del joven ante los aficionados: «Nunca he visto a un jugador de esa edad con tanto talento como él. Es lo más cerca que alguien puede estar del nivel de [Lionel] Messi a lo largo de los años».

El futbolista de 29 años fue aún más lejos en sus pronósticos sobre el futuro de Yamal y dejó claro que no le ve techo al internacional español. «Creo mucho en el talento de este chico. Si acaba ganando siete Balones de Oro, no me sorprenderá. Ha quedado segundo, tercero y octavo. ¿Y con qué edad? ¿19 años?», añadió.

Respeto por Messi y Kane

Aunque Rashford admira claramente a la nueva generación, no se olvida de las leyendas que le abrieron camino. También se detuvo a reflexionar sobre la brillantez de Messi, un jugador al que se enfrentó durante su trayectoria en el fútbol europeo. «Es un jugador increíble», afirmó Rashford al hablar del icono argentino. «Probablemente nunca veremos en nuestra vida a otro jugador que sea un genio tan completo como Leo».

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Sin embargo, en lo que respecta a los premios individuales más recientes, Rashford creía que Harry Kane merecía el máximo galardón por delante de las figuras consagradas. El delantero del United reveló que se había puesto en contacto con Kane para felicitarlo por un año muy prolífico de cara a portería. «Kane merecía el Balón de Oro este año. Marcó una cantidad disparatada de goles este año y dio una cantidad disparatada de asistencias. Le envié un mensaje el otro día y le dije que se lo merecía», afirmó Rashford.

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El regreso al Manchester United

Más allá de sus opiniones sobre otros futbolistas, Rashford habló de su trayectoria personal y de su lealtad al Manchester United. Tras un periodo lejos del club que incluyó una cesión al Barcelona y una etapa en el Aston Villa, el delantero tenía claro que no quería jugar en otro club inglés. Su amor por el Manchester United siguió siendo el factor principal a la hora de valorar un regreso definitivo a la Premier League.

«Me di cuenta de una cosa... No podía seguir jugando contra el United cada temporada», confesó sobre su etapa en el Aston Villa. Esa conclusión lo llevó a dar una instrucción clara a sus representantes sobre dónde quería jugar. «Si el United no era una opción, le dije a mi agente que me llevara al extranjero, que no me llevara a otro club de la Premier League», explicó.

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La influencia de las leyendas del United

El camino de vuelta a Manchester también estuvo marcado por los consejos de caras conocidas que entienden lo que significa vestir la camiseta del United. Rashford contó que había pedido consejo a antiguos compañeros y leyendas del club antes de cerrar su regreso. Sus opiniones terminaron de convencerlo de que los asuntos pendientes que tenía estaban en Old Trafford y no en otro lugar de Europa. En concreto, atribuyó a dos figuras influyentes de la historia reciente del club un papel importante en su decisión. Reveló que mantuvo conversaciones por separado con Rio Ferdinand y Michael Carrick que acabaron por convencerlo de iniciar una segunda etapa en el club.