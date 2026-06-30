Lo insultó... Hossam Hassan acude a los tribunales contra un directivo del Zamalek

Cuando la afición egipcia espera con ilusión el partido contra Australia en la ronda de 32 del Mundial 2026, ha estallado una nueva polémica: el seleccionador Hossam Hassan ha demandado al escritor Medhat Al-Adl por llamarle «enfermo mental».

El abogado Ashraf Abdelaziz, representante legal de Hossam Hassan, presentó una denuncia ante el Consejo Supremo de Regulación de los Medios de Comunicación y otra ante el fiscal general contra Medhat Al-Adl. y «un entrenador de tres al cuarto», criticando sus decisiones técnicas y restando importancia a los resultados obtenidos por la selección egipcia en el Mundial.

El Consejo Supremo remitió la denuncia a su Comisión de Quejas, presidida por el periodista Essam Al-Amir, que citó al administrador de la cuenta verificada de Al-Adl en Facebook para esclarecer los hechos y aplicar la Ley de Regulación de la Prensa y los Medios.

Las declaraciones de Al-Adl, seguidor del Zamalek y miembro de su comisión de inversiones, generaron una fuerte polémica en redes, pues muchos consideran que pasó de la crítica técnica al ataque personal.

Aunque Al-Adl se disculpó públicamente y elogió a Hassan como «el mejor delantero de la historia de Egipto», aclaró que su arrepentimiento era solo por la expresión usada, no por sus críticas al rendimiento del equipo y las decisiones técnicas.

La crisis llega cuando la selección egipcia vive un momento de optimismo tras clasificarse por primera vez para los dieciseisavos del Mundial, al quedar segunda en el Grupo 7 con cinco puntos, fruto de los empates ante Bélgica e Irán y la victoria sobre Nueva Zelanda.

Desde el anuncio de la lista mundialista, Hassan ha recibido críticas, sobre todo de hinchas del Zamalek, por dejar fuera a Mostafa Mohamed. El técnico insiste en que sus decisiones son puramente deportivas.