El Arsenal inglés ha irrumpido con fuerza en la carrera por el fichaje de la estrella brasileña Vinicius Junior, en una operación que podría sacudir los cimientos del mercado de fichajes veraniego, en medio de las complicaciones que rodean el futuro del jugador con el Real Madrid, con quien su contrato expira en el verano de 2027.

El diario británico "The Athletic" reveló que los gunners han cerrado su oferta oficial al club blanco por un valor de 145 millones de euros, de los cuales 135 millones son una cantidad fija, además de otras variables, en un serio intento de incorporar al extremo brasileño de 26 años.

El periodista David Ornstein informó de que Vinicius se ha mostrado abierto a la idea de trasladarse a la Premier League, en un giro llamativo que sitúa al Real Madrid ante un verdadero dilema sobre el futuro de una de sus máximas estrellas.

Informes ingleses ya habían señalado que se había alcanzado un acuerdo inicial entre el Arsenal y la agencia Roc Nation, representante del jugador, ya que el club londinense pretende ofrecer el mayor contrato de su historia para seducir a la estrella brasileña, según lo publicado por el diario "The Sun".

El Real Madrid afronta una situación delicada, pues no ha recibido ninguna respuesta de Vinicius a la oferta de renovación que le presentó hace un año entero, lo que coloca al club ante opciones difíciles: aceptar la generosa oferta inglesa o arriesgarse a perder al jugador de forma gratuita dentro de unos pocos meses, cuando quede libre para negociar con otros clubes.

Y queda la pregunta más destacada: ¿aceptará el club blanco desprenderse de su dupla ofensiva más importante, Vinicius y Mbappé, a quien también le queda un año de contrato, o intentará convencer a la estrella brasileña de quedarse pese al estancamiento de las negociaciones de renovación desde hace meses?