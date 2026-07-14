Lo hizo ante Jordania... Fuerte crítica inglesa a la jugada argentina: ¡son solo supersticiones!

La decisión de la Federación Argentina de Fútbol de usar la camiseta alternativa azul oscuro en las semifinales del Mundial 2026 contra Inglaterra ha generado críticas en la prensa británica, que la ve como una estrategia psicológica contra los «Tres Leones».

La actual campeona se medirá a Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta con su camiseta alternativa, mientras que los británicos vestirán su tradicional uniforme blanco.

Un gesto que evoca fantasmas del pasado.

La Albiceleste solo la usó una vez en este Mundial, ante Jordania en la fase de grupos, partido que ganó 3-1.

Según varios informes, la elección no fue casual: la camiseta azul recuerda dos triunfos históricos sobre Inglaterra en la Copa del Mundo.

La primera fue en cuartos de final de México 1986, cuando Diego Armando Maradona anotó dos goles históricos: el “gol de la mano de Dios” y la “joya” tras dejar atrás a medio equipo inglés.

La segunda victoria llegó en los octavos de final de Francia 1998, cuando Argentina ganó en los penaltis tras empatar en el tiempo reglamentario y la prórroga, también con el azul.

Simple mitos sin fundamento.

La BBC mostró desdén y tildó la elección de “superstición futbolística” sin base lógica ni científica, señalando que el seleccionador Lionel Scaloni y su cuerpo técnico exageran el simbolismo.

La cadena británica añadió que, en el seno de la selección argentina, se cree que el azul oscuro trae victorias sobre Inglaterra, un “pensamiento supersticioso”.

Sin embargo, la BBC rechazó esta teoría al recordar que, en el último duelo de fase final (Corea-Japón 2002), ambos equipos usaron colores distintos, Inglaterra vistió su camiseta roja y ganó 1-0, mientras que Argentina usó su equipación principal a rayas blancas y azules.

Un intento de obtener ventaja psicológica.

El diario inglés «Metro» fue más allá y vio en la elección un intento claro de obtener una ventaja psicológica antes del pitido inicial.

El rotativo sostiene que el plantel albiceleste quiere revivir glorias pasadas, y eligió con cuidado la misma camiseta que usó Diego Maradona cuando venció a Inglaterra con sus recordados goles, buscando añadir un peso moral y psicológico al encuentro.

La decisión final de usar este uniforme, explica el diario, partió del cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni. convencido de que evocar símbolos históricos y triunfos pasados puede dar a sus jugadores un impulso extra antes del partido que definirá el pase a la final del Mundial 2026.

La polémica crece mientras ambos equipos se preparan para uno de los duelos más intensos de la historia, marcado por recuerdos deportivos y políticos.