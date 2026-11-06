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Aaron Danks ha hablado de su inesperada etapa como entrenador interino del Bayern de Múnich tras el reciente problema de salud de Vincent Kompany. El ayudante inglés sigue invicto desde que asumió el cargo, pero reconoce que espera con muchas ganas el próximo parón de selecciones.

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Un paso al frente por Kompany

El segundo entrenador del Bayern, Danks, ha dirigido con éxito al equipo durante un periodo complicado para el club. Asumió el mando de forma temporal después de que el entrenador principal Kompany se desplomara en el campo de entrenamiento el 23 de octubre.

Kompany fue trasladado de urgencia al hospital y posteriormente se le diagnosticó una irritación meníngea. El técnico belga continúa recuperándose en casa, mientras Danks se encarga del primer equipo en su ausencia.

Danks ha dejado buenas sensaciones durante este breve periodo, en el que ha llevado al Bayern a lograr tres victorias y un empate en cuatro partidos. Su racha invicta incluye una victoria por 2-0 en la Champions League ante el Atlético de Madrid y una goleada por 6-1 al Magdeburg en la Copa de Alemania.

Un reto inesperado

Danks reconoce que asumir de repente el puesto principal distaba mucho de ser lo ideal. Sin embargo, el entrenador inglés cree que la experiencia de dirigir a uno de los clubes más grandes de Europa le ha ayudado a crecer.

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«Obviamente, soy alguien que quiere aprender, así que ha sido un buen reto para mí», admitió Danks, según Reuters. «Pero las circunstancias no eran algo que hubiera esperado ni deseado. No es que esté contento por esta oportunidad, pero la he afrontado y he aprendido mucho».

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Fieles al plan del Bayern

Pese al repentino cambio en el banquillo, el Bayern ha mantenido su gran nivel. Danks atribuye esa estabilidad a la estructura táctica establecida junto a Kompany. Señaló que el cuerpo técnico se ha limitado a continuar el trabajo iniciado durante los últimos dos años y medio. El objetivo ha seguido siendo aplicar sus estrategias habituales, no empezar de cero.

«Se ha tratado, en gran medida, de mantener nuestros métodos», explicó Danks. «Ha sido difícil, pero creo que lo hemos hecho desde la perspectiva de Vince y siguiendo su estilo de liderazgo».

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Un merecido descanso a la vista

El Bayern intentará mantener el liderato de la Bundesliga cuando visite al Mainz el sábado. Actualmente supera al Borussia Dortmund únicamente por la diferencia de goles. Aunque no hay una fecha oficial para el regreso de Kompany, el próximo parón internacional ofrece un tiempo de recuperación fundamental tanto para el belga como para su segundo entrenador. Danks tiene ganas de dar un paso atrás y recargar las pilas después de un calendario exigente.

«Tengo ganas de descansar y de que llegue el parón, sobre todo para poder volver a casa y ver a mi familia», concluyó Danks. «Ojalá pueda volar a casa después de una victoria y pasar un buen rato con mi familia».