El lateral español Marc Cucurella se prepara para medirse a su compatriota Lamine Yamal mañana domingo, en el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, en el estadio Spotify Camp Nou.

El diario Sport señaló que Yamal ya había lanzado su advertencia a Cucurella, cuando se tomó con humor el traspaso de Marc al Real Madrid en el verano de 2026.

Durante unas declaraciones que ofreció el pasado mes de junio al programa Tiempo de Juego, de la emisora Cadena COPE, Yamal mostró su confianza en su capacidad para superar a Cucurella en los duelos individuales entre ambos.

Yamal dijo entre risas, cuando le preguntaron si había imaginado cómo serían los duelos que los enfrentarían en el clásico, y si habían bromeado al respecto: «Le dije que jugaría de titular en el primer partido, y que en el segundo sería suplente, porque me lo voy a comer vivo».

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La respuesta de Lamine Yamal no pasó desapercibida, dado el tono desafiante con el que habló de su amigo y rival. El delantero del Barcelona no dudó en predecir que Cucurella tendría dificultades para detenerlo, y convirtió el esperado duelo en motivo de bromas entre ambos.

Mañana domingo llegará el momento de comprobar cómo se traslada esta rivalidad al terreno de juego. Será el primer clásico que dispute Cucurella con la camiseta del Real Madrid, y será también uno de los duelos individuales que podrían influir en el rumbo del encuentro.

En caso de que ambos jugadores figuren en los onces titulares, la tarea del lateral español será difícil, pues deberá detener a uno de los jugadores del Barcelona con mayor capacidad para el regate y para marcar diferencias.

Así, las palabras de Lamine Yamal adquieren un nuevo significado a medida que se acerca la fecha del partido. Lo que el pasado mes de junio fue una conversación pasajera, una broma y un desafío personal entre dos jugadores, se convertirá ahora en un duelo sobre el terreno de juego, con la tensión y la gran importancia que siempre acompañan a los partidos de clásico.

La confianza en sí mismo es uno de los rasgos más destacados de Yamal, quien no oculta su fuerte personalidad cuando habla de sus rivales.

Y ahora, la última palabra la tendrá el fútbol. Cucurella tendrá la oportunidad de responder dentro del campo a las declaraciones de Yamal, mientras que Lamine buscará demostrar que su pronóstico no fue una simple broma.