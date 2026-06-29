¿Lo hará Japón? La decisión de Ancelotti reaviva un doloroso recuerdo para Brasil

La selección brasileña ha revivido un recuerdo indeseado al pasar a la historia del Mundial con la alineación titular de mayor edad en una eliminatoria desde los cuartos de final de 2006.

Según Squawka, la edad media de los titulares ante Japón fue de 29 años y 245 días, cifra que evoca la eliminación ante Francia hace 20 años.

El seleccionador Carlo Ancelotti alineó a Alisson, Danilo, Gabriel, Marquinhos, Douglas, Jemari, Casemiro, Paquetá, Ryan, Cunha y Vinícius Jr.

Según la misma fuente, la media de edad de la alineación brasileña en 2006 frente a Francia fue de 30 años y 31 días.

En 2006, Brasil perdió 1-0 ante Francia en cuartos y quedó eliminado del Mundial de Alemania con esteonce: el portero Dida; Cafu, Lucio, Juan y Roberto Carlos; Juninho Pernambucano, Gilberto Silva y Zé Roberto; Kaká y Ronaldinho; y Ronaldo.

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