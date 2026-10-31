«Lennart tiene solo 18 años. ¿Dónde estabais vosotros a los 18? Igual que experimenta en el campo, también lo hace fuera de él», dejó claro Ballack en DAZN . También defendió la presencia de Karl en las redes sociales: «Hoy las redes sociales son un factor importante, no solo para los jóvenes. Cada uno puede mostrarse como quiera. Está claro que, al hacerlo, no siempre se acierta en todo. Por desgracia, las condenas están garantizadas».

Ballack responde así, en particular, a Hoeneß, que en una entrevista con Welt am Sonntag había anunciado que mantendría una conversación seria con el joven talento ofensivo. Karl «todavía está lejos de ser una superestrella», recalcó el hombre fuerte del club. «Los jugadores jóvenes necesitan humildad y presión. Las comparaciones con Olise, evidentemente, no le hacen bien: todavía hay un mundo de distancia entre ellos. Por ejemplo, no sé si a Lennart Karl le beneficia que siempre se le arrope».

¿Qué le reprocha el Bayern de Múnich a Lennart Karl?

Al parecer, Hoeneß no es el único que lo critica. Según informó Bild, otros responsables del Bayern también ven con escepticismo la presencia de Karl en las redes sociales. A los dirigentes les desagradarían especialmente «su estilo de vida glamuroso y su vida privada con su novia, la influencer Zoe Käppele». El mensaje interno: menos Instagram y más concentración en el fútbol. Karl debería tomar como ejemplo a Tom Bischof, que mantiene su relación fuera del foco público.

Además, no es la primera vez que Hoeneß reprende públicamente al adolescente. Ya a principios de mayo le había molestado el atuendo rosa con el que el atacante, entonces lesionado, siguió desde la grada el 4-3 ante el Real Madrid. «Tampoco hace falta aparecer en internet con un traje rosa», dijo Hoeneß en DAZN. Recordó entonces un caso parecido con Bastian Schweinsteiger: «Franz (Beckenbauer, nota de la redacción) y yo también intervenimos».

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Ballack, sin embargo, ve el riesgo de que el debate público sobre la conducta de Karl se mezcle cada vez más con su evolución deportiva. Tras once partidos, el joven suma hasta ahora un gol y dos asistencias. «Es legítimo que Uli Hoeneß critique cómo se muestra públicamente. Pero también está claro que, al hacerlo, convierte públicamente a Lennart en blanco de las críticas», explicó el exfutbolista de 50 años.

La defensa de Ballack, no obstante, no es del todo desinteresada: Karl es uno de los jugadores de su agencia de representación, Lucky 13. Así, el exinternacional defiende a su pupilo no solo como analista de DAZN, sino también desde la perspectiva de su actividad como representante. Dos papeles que entran en conflicto en este debate.

Ballack tampoco entiende las recientes declaraciones del director deportivo Max Eberl: «Que Max Eberl le atribuya ahora a Lennart un bajón deportivo, acompañado de pasos en falso, justo cuando su rendimiento vuelve a mostrar una clara tendencia al alza, resulta incomprensible por el momento elegido y, como mínimo, cuestionable por su contenido».

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Ballack tiene a su pupilo en gran estima. «Lennart Karl tiene carácter. Es de esperar que, por ese carácter, todavía choque con alguien alguna que otra vez a lo largo de su carrera», afirmó. La evolución de Karl durante el último año había sido «extraordinariamente buena». Haberse hecho un hueco en el Bayern de Múnich con solo 17 años demostraba no solo una calidad futbolística excepcional, sino, sobre todo, carácter.

El mensaje final de Ballack fue igual de claro: «Espero que Lennart no se deje moldear por completo antes siquiera de cumplir los 20 años. ¡Tiene todo mi apoyo!».