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Florian Wirtz deslumbró el domingo con un gol acrobático en los primeros minutos del partido de Premier League del Liverpool contra su gran rival, el Manchester United.

«Lo hace de forma sensacional», se entusiasmó el experto de Sky Dietmar Hamann con el gol del internacional alemán en el minuto 13 . Rio Ngumoha había centrado desde la izquierda tras una buena jugada individual y Wirtz, desde cinco metros, envió el balón bajo el larguero con un remate acrobático.

Como el balón le llegó un poco por detrás al internacional alemán, el remate resultó aún más complicado. Wirtz giró con habilidad y golpeó el balón de zurda sin dejarlo caer. El portero del United, Senne Lammes, solo pudo mirar, asombrado.

El exjugador del Bayern de Ligt vive un regreso de pesadilla con el United

La proeza del jugador de 23 años fue el momento culminante de un arranque frenético que entusiasmó a los aficionados de Anfield Road, pero que se convirtió en una auténtica pesadilla para los visitantes y su nuevo entrenador, Mauricio Pochettino. En el centro de todo estuvo Matthijs de Ligt, exdefensa del Bayern, que regresó a la Premier League tras una larga ausencia por lesión y dos apariciones recientes en la Champions League.

Getty Images

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Pochettino, que recientemente dejó su puesto como seleccionador de Estados Unidos y asumió el mando en Old Trafford en sustitución del destituido Michael Carrick , incluyó por sorpresa a de Ligt en el once inicial en su primer partido en el banquillo. Sin embargo, ya en el minuto 8, el neerlandés tuvo un papel muy desafortunado en la expulsión de Leny Yoro, su compañero en el centro de la defensa del United.

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El Liverpool arrolla al Manchester United en los primeros minutos

De Ligt calculó muy mal un balón largo y dejó escapar sin preocuparse al delantero del Liverpool Alexander Isak, con la falsa seguridad de que el portero Lammens resolvería la situación. Como Lammens no aparecía por ninguna parte, Isak pudo avanzar libremente hacia la portería del United. Yoro tuvo que intervenir a la desesperada y derribó a Isak. El árbitro Samuel Barrott consideró la acción una falta para evitar una ocasión manifiesta de gol y expulsó pronto a Yoro con tarjeta roja.

«¿Pero qué hace Matthijs de Ligt?», preguntó, atónito, el Sky comentarista Florian Schmidt-Sommerfeld. Fue aún más duro para los visitantes, sumidos en una profunda crisis y que, en caso de derrota en Liverpool, caerían al penúltimo puesto de la tabla: Dominik Szoboszlai, exjugador del Leipzig, transformó con un gran lanzamiento la falta resultante desde 17 metros para adelantar a los Reds (minuto 10).

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Poco después marcó Wirtz, que, tras sus recientes buenas actuaciones con la selección alemana , regresó del parón internacional lleno de confianza para retomar la competición de liga. El mediapunta dio continuidad a su mejoría en el club: en sus últimos ocho partidos oficiales con el Liverpool, Wirtz suma ya siete participaciones directas en goles (tres tantos y cuatro asistencias).