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River Plate ha reconocido que negocia con el marroquí Yassine Bono, portero del Al Hilal saudí, con el objetivo de ficharlo en los próximos meses.

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Varios informes de prensa ya habían revelado el interés de River Plate en fichar a Bono , sobre todo si su portero argentino Santiago Beltrán se marcha en el próximo mercado de verano, ante el interés de algunos clubes europeos por hacerse con él.

Ricardo Daso, responsable de prensa de River Plate, se refirió a esas informaciones en declaraciones a la cadena saudí Al Midan, en las que afirmó: «Yassine Bono está entre los objetivos del club».

Y añadió: «Lo ficharemos (a Bono) si se marcha (Santiago) Beltrán. El portero que quiere River Plate es Bono».

Las palabras de Daso confirman lo que adelantó recientemente la cadena argentina TyC Sports, según la cual los dirigentes de River Plate mantuvieron contactos iniciales con Bono, al que consideran la primera alternativa a Beltrán en caso de que este se marche.

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Beltrán ha ofrecido un rendimiento notable que lo ha puesto en el punto de mira de numerosos clubes europeos, después de que el seleccionador Lionel Scaloni le diera la oportunidad de unirse a Argentina en los amistosos previos al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Más tarde debutó con la camiseta de la selección en el amistoso ante Honduras, que se saldó con victoria de la Albiceleste.

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Este avance refuerza las posibilidades de su salida, sobre todo por el interés del Aston Villa y del Atlético de Madrid en hacerse con sus servicios, ya que el club español busca opciones ante una posible marcha de Jan Oblak.

Para blindarse ante posibles ofertas, la directiva de River Plate trabaja en la renovación del contrato de Beltrán hasta diciembre de 2030, cuando hasta ahora expiraba en 2027, con una mejora salarial y una cláusula de rescisión más alta, lo que daría al club un mayor control sobre su futuro.

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Los dirigentes del equipo no parecen dispuestos a desprenderse de él fácilmente: solo abrirán la puerta a negociar ante una oferta de al menos 15 millones de dólares, convencidos del potencial del joven guardameta y de su capacidad para seguir creciendo.

Aunque el fichaje de Bono podría parecer ligado al momento de la salida de Beltrán, River Plate no quiere esperar hasta mediados de año, cuando el mercado europeo alcanza su punto álgido, por lo que estudia la posibilidad de cerrar la operación el próximo mes de enero.

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En este contexto, representantes del club viajaron a Arabia Saudí para contactar directamente con el portero marroquí, transmitirle la seriedad de su interés y situarlo en lo más alto de la lista de candidatos para defender la portería del equipo la próxima temporada.

Bono, de 35 años, es una opción con una dimensión tanto deportiva como emocional para River Plate, ya que el vínculo del guardameta marroquí con el club no se limita a un interés pasajero: es uno de sus aficionados y ha manifestado en repetidas ocasiones su deseo de vestir la camiseta del equipo.

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Bono ya expresó su deseo de jugar en River Plate en una entrevista con TyC Sports en 2023, en la que aseguró que vestir la camiseta del club era un sueño para él, aunque no quería jugar solo para cumplir un deseo personal, sino ofrecer un nivel a la altura del equipo y pelear por su puesto.

Actualmente, Bono juega en el Al Hilal saudí, con el que tiene contrato hasta julio de 2028, pero su apego a River Plate podría dar un margen distinto a las próximas negociaciones, sobre todo si ve la oportunidad de cumplir su sueño en una nueva etapa de su carrera.