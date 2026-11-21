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Édouard Mendy, portero de la selección de Senegal, ha desvelado los entresijos de su parada al penalti que falló el marroquí Brahim Díaz en los últimos minutos de la final de la Copa Africana de Naciones 2025, que enfrentó a ambas selecciones el 18 de enero.

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Mendy explicó, según recogió la cadena francesa «RMC Sport», el método psicológico que empleó para influir en el jugador del Real Madrid antes del lanzamiento.

El guardameta senegalés rememoró los detalles de aquel momento excepcional 10 meses después del partido y aseguró que buscó deliberadamente sembrar la duda en la mente de Díaz y aprovechar la enorme presión que imponían las circunstancias de la final.

Mendy habló del episodio durante su participación en un programa de «Canal+ Afrique» el viernes por la noche, en el que recordó el duelo en el que aquel penalti se convirtió en un punto de inflexión para el desenlace del partido.

El exportero del Chelsea explicó que no se limitó a confiar en sus reflejos y en la intuición durante la parada, sino que intentó condicionar el estado mental de Díaz ocupando el mayor espacio posible ante él y haciéndole sentir que era difícil encontrar portería, además de dirigirle algunas frases provocadoras para desconcentrarlo.

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La jugada se remonta a los últimos minutos de la final entre Senegal y Marruecos, cuando se señaló un penalti a favor de Marruecos en el tiempo de descuento, en un ambiente muy caldeado por las protestas y reclamaciones de los jugadores de la selección senegalesa.

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Tras un periodo de tensión y caos que se prolongó unos 15 minutos, Brahim Díaz se dispuso a lanzar el penalti y optó por hacerlo a lo «Panenka», intentando engañar a Mendy con un disparo bombeado al centro de la portería, pero el guardameta senegalés logró detenerlo y privó a la selección marroquí de la ocasión de adelantarse en un momento decisivo.

Mendy, que anunció su retirada de la selección el pasado mes de septiembre, explicó cómo trató de influir en Díaz antes del lanzamiento y señaló que la clave está en generar incertidumbre y ocupar el mayor espacio posible ante el jugador, para que sienta que la portería es más pequeña de lo que realmente es.

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Añadió que la escasa distancia entre el portero y el lanzador multiplica la sensación de la magnitud del duelo, sobre todo en los momentos decisivos en los que aumenta la presión psicológica, y apuntó que intentó aprovechar esas circunstancias en su favor, además de provocar al jugador con algunas palabras para enfurecerlo y distraerlo.

El efecto de la parada no se limitó a privar a Marruecos de un gol que podría haberle dado el título, ya que la selección senegalesa recuperó el equilibrio tras aquel momento y Pape Gueye logró anotar el único gol del partido, con el que Senegal se impuso sobre el terreno de juego.

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Sin embargo, el final del partido no puso fin a la polémica, ya que el caso dio un giro jurídico inesperado: la Confederación Africana de Fútbol anunció posteriormente que consideraba a Marruecos vencedor del torneo a raíz de los incidentes que rodearon el encuentro, una decisión que Senegal rechazó y que decidió recurrir ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Las declaraciones de Mendy llegan en un momento en el que el destino del título de la Copa Africana de Naciones 2025 sigue pendiente, después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo celebrara a principios de octubre en la ciudad suiza de Lausana la audiencia del caso, como paso previo a su decisión definitiva sobre cuál de las dos selecciones tiene derecho a proclamarse campeona.