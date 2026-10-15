José Mourinho, entrenador del Real Madrid, defendió a su estrella Vinicius Junior después de la imagen de su enfado por la decisión de sustituirlo durante el partido contra la Roma en la Champions League.

El Real Madrid arrancó una valiosa victoria ante su anfitrión italiano por 4-3 la tarde de ayer miércoles, después de ir dos goles por detrás en los últimos diez minutos del encuentro.

Vinicius no ofreció una buena actuación y su error provocó el segundo gol de la Roma, lo que llevó a Mourinho a sustituirlo en el minuto 59 por el también brasileño Endrick, cuya entrada marcó un punto de inflexión en el partido.

Sin embargo, Vinicius mostró su enfado por la decisión de Mourinho y se dirigió a él para preguntarle el motivo de su sustitución, algo que llamó la atención.

El técnico portugués abordó en la conferencia de prensa posterior al partido el rendimiento de Vinicius, que no estuvo en su mejor momento durante el encuentro, y aseguró que el planteamiento táctico que impuso la Roma le complicó la tarea y que la responsabilidad no recae solo en el jugador.

Mourinho dijo, según informó "AS": "En la primera parte, el error es mío, o de Gasperini. Puso a Soulé en esa posición y Wesley nos superaba constantemente en situaciones de dos contra uno. Fue difícil para Vini".

Y añadió: "En la segunda parte, le di libertad para jugar en otra zona. Wesley agotó su energía ante Diomande. Vini perdió un balón que no debía perder (el balón del segundo gol de la Roma), pero eso ya pasó. Yo también cometo errores".

Mourinho lamentó que la sanción de cuatro partidos en LaLiga coincida con la mejoría del jugador: "Es una pena que ocurra ahora, cuando había empezado a recuperar su nivel y a sentirse feliz de nuevo".

Sobre el enfado de Vinicius por su sustitución, el entrenador señaló: "Es normal que no esté contento. Si hiciera lo que hacen muchos, como tirar la botella de agua, eso no me gustaría. La frustración es normal, pero estaba muy contento con la victoria después del partido".

También explicó que el jugador logró gestionar sus emociones pese a las circunstancias que lo rodeaban antes del encuentro, y agregó: "El jugador intenta controlar sus emociones. Yo también tuve que hacerlo para jugar aquí, en el estadio de mi equipo y entre personas a las que quiero. El jugador también debe tener esa capacidad, y ha gestionado el asunto bastante bien".

Mourinho insistió de nuevo en que Gasperini estuvo detrás de las dificultades que afrontó Vinicius durante la primera parte: "La primera parte es mérito de Gasperini, y eso es positivo. No es culpa de Vinicius, sino mérito de Gasperini".

¿Encuentra el Real Madrid en la Champions un desahogo tras los tropiezos en LaLiga?

Sobre la importancia de la victoria ante la presión que afronta el equipo, Mourinho rechazó vincular LaLiga y la Champions League, y aseguró que sumar seis puntos en las dos primeras jornadas da al Real Madrid un impulso importante, aunque no significa que la tarea esté terminada.

Y dijo: "LaLiga es LaLiga y la Champions League es la Champions League. Hemos sumado seis puntos de dos partidos. La competición aún no ha terminado, pero eso es muy importante para nosotros. Nos quedan seis partidos y ya nos hemos enfrentado a rivales del máximo nivel".

Mourinho elogia a Espí y le abre la puerta ante la ausencia de Mbappé

Para cerrar sus declaraciones, Mourinho elogió al delantero Carlos Espí y habló de su evolución y de las oportunidades que puede tener en el Real Madrid, especialmente ante la dificultad de competir con Kylian Mbappé por el puesto de titular.

Y comentó: "Sigue progresando. Debo decir que cuando surgió la posibilidad de la salida de Gonzalo, al que quería mucho y que fue un buen negocio para el Real Madrid, me ofrecieron tres nombres, y Espí era uno de ellos, e hicieron un trabajo muy bueno".

Y añadió: "Para un delantero, jugar en el mismo equipo que Kylian no es fácil. No es sencillo alternar a un jugador como él, dada su calidad".