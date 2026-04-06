¿Lo convocará Arbeloa pronto? «El pequeño Kanté» rompe todas las barreras en el Real Madrid

Según un reportaje publicado hoy lunes en la prensa española, Cherif Fofana sigue superando todos los obstáculos en el Real Madrid y, con solo 16 años, está a un paso del primer equipo.

El diario «AS» ha abordado en un reportaje cómo el joven jugador ha evolucionado de forma espectacular y ha superado todas las barreras en Valdebebas.

Cherif tiene 16 años y acaba de superar el último obstáculo en la cantera del Real Madrid con su primera convocatoria con el Castilla para el partido de cuartos de final de la Supercopa de Inglaterra de mañana contra el Manchester United, en Old Trafford.

En la cantera del Real Madrid destaca un centrocampista que está viviendo un ascenso meteórico poco habitual, y aunque algunos lo apodan «el pequeño Kanté», su ídolo es Patrick Vieira, con quien comparte muchas similitudes en su estilo de juego.

Posee una enorme fuerza física, una gran habilidad técnica y una excelente comprensión táctica, y llamó la atención del Real Madrid por primera vez el año pasado cuando brilló en el centro de entrenamiento de Barraco en México.

Allí, su gol contra el Atlético de Madrid lo cambió todo... Y ahora, parece que nada puede detener a este joven que sigue rompiendo barreras en Valdebebas a un ritmo impresionante.

El centrocampista comenzó su carrera en el equipo sub-18 (C) y rápidamente pasó al sub-18 (B)... Ya ha debutado con el sub-18 (A), donde disputó su primer partido en el último encuentro contra el Badajoz.

Solo tiene 16 años y está en su primer año en el equipo sub-18, según su documento de identidad, pero su talento futbolístico exige mucho más. Hace unos meses, Cherif estuvo a punto de incorporarse al Castilla para otro partido de la Premier League, pero unos problemas con su pasaporte le impidieron hacerlo.

Algo que no ha ocurrido esta vez. Tras resolver el problema poco después, Sherif Fofana acaba de recibir su primera convocatoria con el Castilla.

Este será el inicio de una serie de convocatorias, o al menos así lo ven en Valdebebas, donde son conscientes de que tienen entre manos un proyecto único.

(Leer también)... Chéverin con Pérez... El duelo entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich inaugura una nueva era en el fútbol europeo