Como confirmó a Kronen Zeitung George, el padre de Alaba, que al mismo tiempo actúa como agente del ex del Real Madrid y del Bayern, a su hijo no le faltan posibles nuevos empleadores.

«Ha habido numerosas consultas. En Estados Unidos, en Europa, en todas partes», explicó Alaba padre, que apartó las preocupaciones de algunos aficionados sobre un final prematuro de su carrera: «Esto sigue, lo sé. Va a continuar con todo esto».

Alaba estuvo vinculado por última vez al Real Madrid. Sin embargo, debido a numerosas lesiones, el récordman del fútbol español decidió no prolongar su relación con el defensa más allá del verano.

Desde entonces, el jugador de 34 años está sin club, por lo que cualquier equipo interesado podría ficharlo gratis. Recientemente se dijo que el club de la Bundesliga Union Berlin mostraba un interés leve; además, el austriaco también fue relacionado con el club mexicano Club América, así como con un regreso a su club de formación, el Austria Viena.

Habrá una decisión en breve, como reveló George Alaba: «Pronto anunciará cuál será su próximo paso. Se encuentra estupendamente». Sobre el interés del Austria, dijo: «David ha recibido llamadas. Ellos quieren, él también quiere, pero en este momento es un poco demasiado pronto para él. Todavía tiene mucho por delante en lo que respecta al fútbol».

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¿En qué clubes jugó David Alaba a lo largo de su carrera?

Entre 2008 y 2021, Alaba estuvo bajo contrato con el Bayern de Múnich, salvo por una cesión de un año al TSG Hoffenheim, club con el que disputó 431 partidos oficiales entre todas las competiciones (33 goles, 55 asistencias) y ganó, entre otros títulos, dos veces la Champions League.

Después se marchó a los merengues, en Madrid, donde por culpa de problemas físicos prolongados fue teniendo cada vez menos protagonismo en el tramo final. Aun así, también levantó dos veces la Orejona con los blancos.

Alaba disputó su último partido oficial de club el pasado mes de mayo, en la victoria por 4-2 del Real contra el Atletic Club. Además, jugó con Austria en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.