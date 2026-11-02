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FC Bayern München Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images
Mohamed Saeed
Traducido por

«¡Lo cambiaría por la Champions League!»: Harry Kane deja clara su opinión tras ganar su primer Balón de Oro

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Harry Kane ha alcanzado por fin la cima individual del fútbol mundial al ganar el Balón de Oro de 2026, pero el capitán de Inglaterra no ha tardado en reiterar cuál es su objetivo final. Aunque el delantero está comprensiblemente orgulloso del reconocimiento, sigue firmemente centrado en conquistar títulos colectivos con el Bayern de Múnich.

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Galardones individuales frente a éxitos colectivos

FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026Getty Images

Puede que Kane haya alcanzado la cima del reconocimiento individual al ganar el Balón de Oro, pero el delantero del Bayern de Múnich insiste en que los títulos colectivos siguen siendo su principal motivación. En declaraciones en Madrid antes de un decisivo encuentro europeo, el atacante de 33 años recordó su reciente triunfo y reiteró su deseo de conquistar grandes títulos con el club bávaro. Pese a imponerse a jugadores como Kylian Mbappe y Lamine Yamal en la lucha por el Balón de Oro, Kane parece tener más ganas que nunca de ganar su primera Champions League mientras se prepara para volver a liderar el ataque del Bayern.

«Los títulos colectivos son la razón por la que jugamos al fútbol. El aspecto colectivo de nuestro deporte es muy, muy importante», dijo Kane a los periodistas en la capital española antes del enfrentamiento contra el Atletico Madric. «Ganar el Balón de Oro la semana pasada fue una de las mejores sensaciones que he tenido en mi vida y en mi carrera... pero vivir momentos con el equipo, celebrar con el club y poder levantar la Champions League con el Bayern sería una sensación increíble. Por supuesto, el Balón de Oro es un momento destacado, me sitúa en un nivel aún más alto, pero uno quiere disputar esas grandes finales, la Champions League, y sentir también esa emoción con sus compañeros. Elegiría la Champions League, pero tengo la oportunidad de lograr ambas cosas. Veremos qué pasa».

El reconocimiento de Simeone y las novedades sobre su contrato

El veterano delantero también dedicó unas palabras a los elogios que le dirigió el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, quien describió a Kane como un «jugador increíble» y una influencia positiva para este deporte. Kane, que se ha enfrentado a numerosos escépticos durante su ascenso desde la cantera del Tottenham hasta la élite del fútbol mundial, agradeció las palabras del argentino.

«Quiero dar las gracias a Simeone, que es uno de los mejores entrenadores de esta era», dijo Kane. «Me enorgullece recibir elogios de alguien como él. Ganar el Balón de Oro fue un logro enorme para mí. He tenido que superar muchos obstáculos en mi carrera, había gente que no creía que llegaría tan lejos... pero Simeone hará todo lo posible para detenernos mañana a mí y al equipo».

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Más allá de lo que ocurra sobre el terreno de juego, Kane dio una gran alegría a la afición del Bayern al confirmar que está a punto de firmar una ampliación de contrato. «Diría que es cuestión de días más que de semanas... estamos ya muy cerca», añadió el delantero, cuyo contrato actual estaba previsto inicialmente hasta el verano de 2027.

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Dejar atrás el dolor de 2019

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-TOTTENHAM-LIVERPOOLGetty Images

El viaje a Madrid tiene un significado especial para Kane, ya que el Metropolitano fue el escenario de su derrota ante el Liverpool en la final de la Champions League de 2019, cuando jugaba en el Tottenham. Con la final de esta temporada programada también en el mismo estadio, Kane ve una oportunidad de cambiar su historia en la ciudad española.

«Hay estadios de los que guardas buenos recuerdos y otros de los que no. Ojalá mañana podamos llevarnos un buen recuerdo», añadió Kane. «Volveré a jugar aquí la semana que viene con Inglaterra contra España y, con suerte, regresaremos a finales de año para la final de la Champions League. Así que tengo una oportunidad y tenemos una oportunidad de borrar ese doloroso recuerdo de 2019, sin duda. Eso es lo que puedes hacer en la vida y en el fútbol: aprovechar la siguiente oportunidad».

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”