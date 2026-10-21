Javier Tebas, presidente de LaLiga, realizó unas declaraciones sorprendentes sobre el Paris Saint-Germain, un club que siempre fue blanco de las críticas del dirigente español.

Tras años de criticar al Paris Saint-Germain y su modelo económico, el presidente de LaLiga elogió esta vez al club parisino.

Durante su presencia en Mónaco para asistir a la feria "Sportel", un evento dedicado a la industria del deporte, el diario "L'Équipe" le preguntó sobre la evolución del Paris Saint-Germain, cuyo gasto y cuyo modelo económico y administrativo siempre había criticado.

Tebas reconoció que se había producido un gran avance en la gestión del club parisino, al declarar: "Sus ingresos y sus gastos están ahora mucho más equilibrados, algo que antes no ocurría".

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Y continuó: "Por fin están en el buen camino, el camino que esperábamos".

Se trata de unas declaraciones sorprendentes por parte de un hombre que siempre criticó con dureza las inversiones de los propietarios cataríes.

No obstante, Javier Tebas no concede total libertad al club parisino. Si bien celebra esta evolución, el presidente de LaLiga espera que el club francés mantenga esta nueva disciplina a largo plazo, y añadió: "Espero que el Paris Saint-Germain siga por este camino sin que la situación vuelva a deteriorarse".

Estas declaraciones representan un punto de inflexión en la relación entre el presidente de LaLiga y el campeón de Francia, que siempre fue blanco de sus críticas por su compromiso con las normas económicas del fútbol europeo.

Después de haber recibido duras críticas por su modelo desequilibrado, parece que el Paris Saint-Germain por fin está cumpliendo con las exigencias del presidente de LaLiga.