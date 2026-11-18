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Bernd Neuendorf ha elogiado a Philippe Diallo y ha garantizado al candidato europeo a la presidencia de la FIFA el apoyo de la Federación Alemana de Fútbol (DFB).

«Su forma de entender el cargo y sus valores difieren claramente de los del actual presidente», afirmó el presidente de la DFB en un comunicado de la federación. «Queremos un fútbol diferente, un fútbol mejor; queremos una FIFA que sirva al fútbol en interés de todas las federaciones miembro. Por eso apoyamos a Philippe Diallo con gran convicción».

Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), se enfrentará al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en las elecciones que se celebrarán durante el congreso del organismo mundial en marzo de 2027. Infantino está bajo presión tras el fracaso del plan para dar más participación a inversores privados en las principales competiciones de la FIFA, como el Mundial. Además de Diallo, el japonés Kozo Tashima y el exjugador del Tottenham Ramon Vega han anunciado su candidatura o su intención de optar al cargo, respectivamente.

«Philippe Diallo representa un fútbol que asume responsabilidades y afronta con determinación los desafíos del futuro. Lo conozco bien y lo aprecio mucho, tanto como persona como en su faceta de titular de cargos importantes en el fútbol», subrayó Neuendorf. «Mantenemos un contacto regular, estrecho, de confianza y de amistad. Tiene una gran experiencia en el fútbol internacional y goza de un gran prestigio dentro de la familia del fútbol europeo».

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El vicepresidente de la DFB, Hans-Joachim Watzke, cree «sin ninguna duda» que Diallo tiene posibilidades reales frente a Infantino, según declaró al Sport-Informations-Dienst: «Hemos trabajado muy bien juntos en el Comité Ejecutivo de la UEFA, también con espíritu de colaboración. En lo personal, es una persona muy agradable».