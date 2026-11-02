«Lo acusó de simular y resultó ser una rotura del ligamento cruzado»: la burla de Mourinho a Mantilla se vuelve en su contra

El Racing de Santander recibió un duro golpe con la confirmación de la lesión de su capitán, Álvaro Mantilla, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el enfrentamiento ante el Real Madrid en el estadio de El Sardinero, en un partido cuyas repercusiones no se detuvieron en el polémico penalti concedido a favor de Kylian Mbappé, sino que se extendieron al gesto de José Mourinho hacia el defensa español mientras recibía tratamiento sobre el terreno de juego.

Mantilla se vio obligado a abandonar el partido durante la primera parte, después de sufrir una fuerte lesión en la rodilla, antes de que las pruebas médicas a las que se sometió esta mañana revelaran su gravedad y confirmaran la rotura del ligamento cruzado anterior.

El Racing anunció, a través de sus canales oficiales, que el jugador pasará por el quirófano en los próximos días, y subrayó al mismo tiempo que su papel dentro del equipo no se verá afectado por su ausencia de los terrenos de juego, al tratarse de uno de los capitanes del vestuario y uno de los elementos importantes del grupo durante la temporada 2026-2027.

Pero la lesión no fue el único foco de polémica, ya que las imágenes que circularon durante el partido mostraron a Mourinho realizando el célebre gesto del "salto a la piscina", un movimiento que fue interpretado ampliamente como una forma de poner en duda la realidad de los dolores de Mantilla y de sugerir que estaba fingiendo la lesión o exagerando su reacción.

Las críticas dirigidas al técnico portugués se intensificaron después de que el capitán del Racing, apenas unos instantes tras aquel gesto, se viera obligado a abandonar el terreno de juego aquejado de una evidente lesión en la rodilla, en medio de confirmaciones posteriores sobre la gravedad de su estado. Los críticos de Mourinho señalaron además que Mantilla no estaba reclamando un penalti ni protestando una decisión arbitral, sino que recibía tratamiento a causa de sus dolores.

El gesto desató una oleada de críticas en las redes sociales, ya que los usuarios lo calificaron de inapropiado y antideportivo, al considerar que poner en duda el sufrimiento de un jugador lesionado traspasaba los límites de la competición dentro del campo, especialmente después de que más tarde quedara clara la magnitud de la lesión.

La escena trajo a la memoria episodios polémicos anteriores vinculados a Mourinho, entre ellos el incidente en el que metió el dedo en el ojo de Tito Vilanova, entonces segundo entrenador del Barcelona, además de su célebre rifirrafe con Lionel Messi en 2006, cuando era entrenador del Chelsea.

En febrero de ese año, y tras la expulsión de Asier del Horno por su violenta entrada sobre Messi, que tenía entonces 18 años, Mourinho acusó a la estrella argentina de exagerar su reacción y de intentar influir en el árbitro para provocar la expulsión del defensa español, en un episodio asociado entonces a las críticas del técnico por lo que consideró un "teatro" por parte del jugador.