Según Het Nieuwsblad, el capitán de la selección alemana sub-21 se aseguró una jugosa participación en una futura venta cuando pasó del Hannover 96 al campeón belga: Tresoldi cobraría el doce por ciento de los beneficios de un eventual traspaso.

El delantero llegó a Brujas procedente del Hannover en el verano de 2025 por 7,5 millones de euros. Ahora es uno de los jugadores más codiciados de Europa y se estima que su posible traspaso superaría los 50 millones de euros. Según se informa, el Brujas ya pidió 35 millones de euros por él en verano. El contrato de Tresoldi se extiende hasta 2029.

Varios clubes de renombre estarían tratando de fichar a Tresoldi. En los últimos meses se habló del BVB, el Inter, el FC Barcelona, el Atlético de Madrid, el Tottenham Hotspur y el Arsenal FC, pero ahora sería sobre todo el AC Milan quien estaría impulsando el fichaje del goleador.

La Gazzetta dello Sport informó recientemente de que el fichaje de Tresoldi se había convertido en una prioridad personal para el propietario del club, Gerry Cardinale. El estadounidense habría ordenado, mucho antes de la impresionante actuación de Tresoldi, autor de tres goles contra el rival local Inter la semana pasada en la Liga de Campeones, que la dirección deportiva estudiara las condiciones de un posible traspaso. Después se habría contactado con los agentes de Tresoldi para sondear la posibilidad de llegar a un acuerdo.

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Cardinale quiere que se le informe personalmente de los avances. Sin embargo, aún no está claro si intentarán fichar al jugador de 22 años en enero o esperarán hasta el próximo verano.

Por sus características, Tresoldi encaja bien en el perfil que busca el Milan. Tras unos años de escasos éxitos deportivos, el club milanés quiere volver a construir un gran equipo. Por eso, el actual cuarto clasificado de la Serie A se fija en jugadores que ya tienen cierto nivel, pero que aún cuentan con margen de mejora. Según la Gazzetta, varios informes de ojeadores atribuyen ese potencial a Tresoldi.

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Nicolo Tresoldi es un ferviente aficionado del Milan

Los rossoneri podrían contar con una baza especial en la pugna por Tresoldi: es un ferviente aficionado del Milan y quiere vestir la camiseta rojinegra en algún momento de su carrera, como reveló recientemente su padre, Emanuele Tresoldi: «Se enamoró de Kaka, Inzaghi y Pato, y fue imposible hacerle cambiar de opinión». Por eso, un traspaso al Inter sería complicado: «No estoy seguro de que lo aceptara. Sus sentimientos como aficionado podrían imponerse. Su sueño es vestir la camiseta del AC Milan».

Hasta ahora, Tresoldi ha ganado con el Brujas la liga belga y la Supercopa. En 70 partidos con el club de la capital, ha marcado 32 goles y ha dado otras 9 asistencias.

La identidad de su próximo club, si finalmente cambia de equipo, no es la única incógnita que rodea actualmente a Tresoldi: también se espera con expectación su decisión sobre si prefiere jugar con la selección alemana o con la Squadra Azzurra. No estuvo en la última convocatoria de 44 jugadores del seleccionador alemán Jürgen Klopp, pero sí jugó con la sub-21 alemana, con la que ya ha marcado 16 goles en 27 partidos internacionales. No quiere decidir su futuro internacional hasta después de la Eurocopa sub-21 del próximo verano. Además, por su madre argentina, también podría jugar con la Albiceleste.