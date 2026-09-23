El Real Madrid atraviesa un punto de inflexión peligroso que no estaba previsto. Dos derrotas en los últimos siete partidos de LaLiga, la última de ellas en el derbi ante el Atlético de Madrid, han situado al conjunto blanco en el centro de una crisis real y han abierto la puerta a los interrogantes sobre la utilidad de la revolución del verano liderada por Florentino Pérez.

En verano, el presidente del Real Madrid decidió reestructurar el equipo por completo, y su primera y más destacada decisión fue fichar a José Mourinho, en una apuesta por la capacidad del entrenador portugués para devolver a los jugadores a su mejor nivel y recuperar el prestigio perdido. Sin embargo, la realidad ha sido impactante, pues la situación no ha mejorado, sino que se ha vuelto similar o incluso peor que la de la temporada pasada, lo que genera una gran preocupación en las gradas del Bernabéu y coloca a Mourinho bajo la presión de unas críticas que aumentan día tras día.

Contrato hasta 2032 y un desplome repentino

Entre las grandes decisiones que tomó Pérez estuvo la renovación del contrato de la estrella brasileña Vinicius Junior hasta el 30 de junio de 2032, con un acuerdo colosal que le hace percibir alrededor de 24 millones de euros anuales, convirtiéndolo en el segundo jugador mejor pagado del equipo después de Kylian Mbappé.

Y desde la firma de ese contrato histórico, el rendimiento de Vinicius ha caído de forma brusca y repentina. El jugador que aterrorizaba a las defensas de Europa se ha visto bajo una enorme presión mediática y de la afición, hasta el punto de que una amplia parte de los aficionados del Real Madrid pide abiertamente su exclusión del once titular y que se dé la oportunidad al joven extremo Yan Diomande.

«Tiene que probar el banquillo»

Esta opinión la defendió con fuerza el famoso periodista deportivo Matías Prats, recientemente incorporado al programa «El Chiringuito» que presenta Josep Pedrerol, durante su intervención en el programa «Radio Marca», que recogió el diario español «Sport».

Prats comenzó su intervención con un diagnóstico duro sobre la situación del brasileño, afirmando: «Vinicius no ha rendido bien al inicio de esta temporada. La solución está clara: tiene que experimentar las consecuencias de sentarse en el banquillo».

Y añadió: «Por su bien y por el bien del Real Madrid. Creo que necesita un aviso. Vinicius no rinde bien, le falta chispa, no es capaz de regatear a ningún jugador y no hace ningún esfuerzo».

Prats señaló la alternativa disponible, asegurando: «Hay un jugador que prácticamente está suplicando un puesto en el once titular, y es Diomande».

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¿Cambiará Mourinho el sistema?

Por su parte, uno de los analistas colaboradores de «Radio Marca» comentó que Mourinho dispone de otras soluciones para cambiar la fisonomía del equipo, especialmente en la línea de ataque, afirmando: «Puede meter a un delantero puro. Creo que Carlos Espí no sobra en este momento, pues es un jugador de otro tipo y puede aportar al equipo una nueva profundidad ofensiva».

Prats cerró su encendida intervención con una frase que resumió la situación actual del conjunto blanco, describiendo al Real Madrid de hoy como «un equipo sin alma».