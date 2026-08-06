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Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Llegó como estrella y se marchó como enamorado: el Al-Ittihad despide a Fabinho con un emotivo mensaje

Fichajes
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1ª División
Arabia Saudí
Brasil

La estrella brasileña abandona a los Tigres tras 3 temporadas destacadas

El club Al-Ittihad se despidió de su exmediocampista brasileño Fabinho con un emotivo mensaje, tras confirmarse su marcha del equipo durante el actual periodo de fichajes de verano.

El club saudí publicó un vídeo, a través de su cuenta oficial en la red social "X", con el que anunció la salida de Fabinho del equipo, después de 3 años que pasó entre sus muros, desde su llegada a sus filas en el verano de 2023.

Al-Ittihad escribió como comentario del vídeo: "La despedida de un capitán valiente, que llegó como estrella con toda humildad, dirigió a su equipo con gran maestría y se marchó enamorado, tras dejar una huella inolvidable".

Y añadió: "Fue un ejemplo de profesionalidad, un modelo para todos los que le rodeaban dentro y fuera del campo, y un nombre que merece quedar grabado en la lista de quienes portaron el brazalete de capitán del Decano en una etapa histórica en la que contribuyó a forjar una gloria excepcional".

Y concluyó: "Gracias, Fabinho, seguirás siendo una estrella brillante en el cielo de los aficionados".

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Por su parte, el jugador brasileño dirigió un mensaje a la afición del Al-Ittihad, en el que dijo: "Hoy termina mi viaje con vosotros como jugador, y comienza mi viaje como aficionado de este club".

Y continuó: "Gracias por la acogida y el cariño que encontré en vosotros. Tuve el honor de portar el brazalete de capitán de este histórico club, y viví con vosotros una etapa especial de mi carrera deportiva".

Y prosiguió: "Compartimos alegrías y tristezas y conquistamos los títulos juntos, y disfruté viendo vuestra creatividad en las gradas, hasta el punto de que llegué a corear con vosotros los cánticos con todo el amor".

Y concluyó: "Espero no haber escatimado nunca esfuerzos al servicio de esta entidad. Gracias de nuevo. El Al-Ittihad permanecerá siempre en mi corazón".

Fabinho se unió al Al-Ittihad en el verano de 2023, procedente del Liverpool, para convertirse en uno de los elementos titulares más destacados de la plantilla del equipo desde entonces.

El mayor logro de la estrella brasileña con el "Decano" fue la conquista del doblete de la Liga Roshn saudí y la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas en la temporada 2024-2025.

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