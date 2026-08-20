Llegó apenas el verano pasado: el Manchester City anuncia la segunda venta más cara de la historia del club

La cifra de traspaso de la que se viene informando asciende a 61 millones de euros. De este modo, Reijnders es la segunda venta más cara de la historia del Manchester City, solo por detrás de Julián Álvarez, que en 2024 se marchó al Atlético de Madrid por 75 millones.

Reijnders había llegado al City en 2025 procedente del AC Milan por 55 millones de euros. Tras una correcta primera vuelta, el centrocampista neerlandés de 28 años fue en su mayoría suplente en la recta final de la temporada. En total, Reijnders disputó 50 partidos oficiales con el City, en los que firmó siete goles y ocho asistencias.

«Fue un privilegio increíble jugar en el Manchester City. Disfruté cada minuto de mi etapa aquí. Desde el momento en que llegué, todos en el club -jugadores, entrenadores y empleados- me recibieron con mucho cariño y me hicieron sentir parte de la familia del Manchester City», dijo Reijnders en su despedida. «Me marcharé del club, pero el Manchester City siempre ocupará un lugar especial en mi corazón».

En su nuevo club, el Al-Qadsiah, Reijnders cobrará supuestamente 20 millones de euros por año. Su contrato se extiende hasta 2030, por lo que en total podría alcanzar unas ganancias de 80 millones. En el Al-Qadsiah coincidirá, entre otros, con Mateo Retegui, Julian Weigl y Koen Casteels. El entrenador de su nuevo club es Brendan Rodgers.

El Manchester City acomete una gran reestructuración

El exclub de Reijnders está llevando a cabo este verano una gran reestructuración a raíz del relevo en el banquillo de Pep Guardiola por Enzo Maresca. Antes de Reijnders, ya se habían marchado los veteranos puntales Rodri, Manuel Akanji, Nathan Ake, Bernardo Silva y John Stones. Además, Omar Marmoush y Savinho también están siendo relacionados con traspasos al Tottenham Hotspur.

Al menos en términos de cantidad, el City se ha mostrado hasta ahora más bien contenido en el capítulo de incorporaciones. Al margen del fichaje estrella de Elliot Anderson (135 millones procedente del Nottingham Forest), solo llegaron los dos prometedores extremos izquierdos Mathys Detourbet y Jeremy Monga, así como los guardametas suplentes Geronimo Rilli y Pierce Charles.