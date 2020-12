Llegaron las "noticias definitivas": Reinaldo Rueda cambia Chile por Colombia

La FCF cumple con los plazos establecidos y define el futuro de su seleccionado antes de 2021.

Pablo Milad, el presidente de la ANFP, actualizó a Cooperativa el presente sobre la negociación de Reinaldo Rueda con para hacerse cargo del combinado nacional de su país de origen, que lo ha contratado desde 2021, situación que corta en seco el proceso de RRR con La Roja.

"Hay avances en las comunicaciones con Colombia. En la tarde, como me he comprometido al día 31 tener noticias, hoy tendremos noticias definitivas desde Colombia. Ya se establecieron las comunicaciones con los representantes y abogados correspondientes, y ahora falta finiquitar todo esto. Hemos dado plazo hasta hoy para hacer esta comunicación y como hay un compromiso esperamos tener la resolución completa del profesor Rueda y de la Federación de Colombia"

"Ya lo hemos hablado con el profe, nos vamos a reunir a definir el destino de la Selección, y si él seguiría a cargo o no. Después de esta situación es más difícil (que siga), pero siempre hay que establecer las comunicaciones directas y no a través de los medios cuando uno quiere definir algo tan importante como la continuidad al mando de una Selección", señaló el regente sobre una posible caída en las negociaciones, algo que al fin y al cabo no se produjo.

¿El reemplazante?

"Yo creo que muchos suenan fuerte hoy en día. Crespo, Van Gaal y hasta técnicos que no sé quién los mencionó. Los representantes están haciendo su trabajo mencionando a los medios los que les interesa que empiecen a sonar, pero nosotros nos vamos a basar según la evaluación de Francis Cagigao, que él va a tener la función de asesoría técnica de forma directa al directorio. Es un trabajo profesional en base a la necesidad de la Selección y en base también a las características de nuestra Selección, que no es la misma de hace 4 o 5 años. Hay que considerar que hay una gama importante de jugadores jóvenes que vienen con mucha fuerza y hambre de triunfo y éxito para el fútbol chileno".

¿Y qué viene para Chile?

Según Win, la ANFP recibirá 500 mil dólares de compensación y el contrato el cafetero es de 2 millones de dólares anuales y podría ampliarse con la clasificación a 2022. ¿Los candidatos?

La Federación Colombiana de Fútbol, Reinaldo Rueda y la Federación Chilena llegaron a un acuerdo para que el técnico dirija a nuestro país rumbo a Catar 2022. Faltan términos legales y en las próximas horas se hará el anuncio. — Diego Rueda (@diegonoticia) December 31, 2020