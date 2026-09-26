¿Llegará el asunto hasta el Clásico? Gran tensión en la prensa de Madrid tras la lesión de Mbappé

La noche de Kylian Mbappé no fue perfecta, pese a marcar el gol de la victoria de la selección de Francia ante Turquía, ya que el capitán de "Les Bleus" sufrió una lesión en la rodilla durante el partido que terminó con triunfo francés por 1-0, por lo que abandonó la concentración de la selección y regresó a Madrid, en medio de una situación de preocupación dentro del Real Madrid sobre la duración de su ausencia, a poco menos de un mes del enfrentamiento ante el Barcelona en el Clásico.

Una imagen de Lamine Yamal encabezó la portada de los diarios "As" y "Mundo Deportivo", mientras que la imagen de la selección española dirigida por Luis de la Fuente ocupó la primera plana de "Marca", coincidiendo con la preparación de "La Roja" para disputar un duelo de altura ante Inglaterra en el estadio de "Wembley", la tarde del sábado, en una reedición de la final de la Eurocopa 2024.

Pero, pese a que la prensa española se centró en el enfrentamiento ante Inglaterra y en el regreso de los campeones del mundo a la competición, los medios madrileños no pasaron por alto la evolución de la lesión de Mbappé, que rápidamente se convirtió en un motivo de preocupación dentro del club blanco, según informó RMC de Francia.

Dudas sobre la participación de Mbappé en el Clásico

Mbappé se lesionó la rodilla izquierda mientras marcaba el único gol de Francia ante Turquía, en el primer partido de Zinedine Zidane con la selección francesa, por lo que se confirmó su ausencia durante el resto del parón internacional.

Está previsto que el delantero francés regrese directamente a Madrid para iniciar el tratamiento, por lo que se perderá los tres próximos partidos de la selección de su país: ante Bélgica el lunes, y luego ante Italia y Bélgica en el estadio "Stade de France" los días 2 y 5 de octubre.

El diario "Marca" expresó su preocupación por la reincidencia del problema, recordando que Mbappé sufrió la temporada pasada molestias en esa misma rodilla izquierda en dos ocasiones, y describió lo que ocurre como el "virus FIFA" que persigue a los jugadores de los clubes durante los parones internacionales.

El periódico escribió: "Al final, se derrumbó sobre el césped, se llevó las manos a la cara, dejando a los franceses y a Zizou, y por supuesto a la afición del Real Madrid, con el corazón en un puño".

Por su parte, el diario "As" describió la escena como una "agonía", y volvió a poner el foco en la rodilla izquierda del delantero del Real Madrid.

El periódico dijo: "Su rodilla izquierda, otra vez. Esa que dio tanto de qué hablar la temporada pasada. Esa que provocó un auténtico terremoto tras un diagnóstico erróneo".

Y añadió: "La preocupación se apodera del Real Madrid. Nadie habla, y todos esperan los resultados de las pruebas, pero la tensión es evidente".

"As" también hizo referencia a lo que calificó como el "virus FIFA" en Valdebebas, especialmente tras el anuncio de que Ibrahima Konaté también se ausentará de la concentración de la selección francesa por un esguince en la rodilla derecha.

Una cita se impone en Madrid

Y aunque hasta ahora no se ha revelado oficialmente la duración de la ausencia de Mbappé, la prensa madrileña ya ha empezado a fijarse en una fecha concreta: el 25 de octubre, día del Clásico ante el Barcelona.

El Real Madrid ocupa actualmente el segundo puesto, por detrás del líder de la Liga española, a seis puntos de diferencia, lo que hace que la disponibilidad de Mbappé para esa esperada cita sea objeto de gran interés dentro del club blanco.

Y ahora, Madrid espera los resultados de las pruebas médicas para conocer el alcance de la lesión y la duración de la ausencia, en medio de una única pregunta que se impone: ¿podrá Mbappé regresar a tiempo para disputar el Clásico?