¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

¿Llegará al duelo ante el Liverpool? El virus FIFA golpea a una estrella del Manchester City

A. Semenyo
Manchester City
Ghana
Ghana
Inglaterra

Un mazazo para el conjunto de los citizens

El Manchester City recibió un duro golpe, durante el parón internacional, con la lesión de su estrella ghanesa Antoine Semenyo, mientras se encontraba en la concentración de la selección de su país.

Según el diario inglés "Metro", Semenyo se perderá los partidos de Ghana durante el actual parón internacional debido a una inflamación en la pierna que requiere tratamiento.

El jugador de 26 años estaba en un estado espléndido hasta ahora esta temporada, ya que marcó dos goles y dio tres asistencias durante el arranque perfecto del Manchester City en la temporada, que les vio ganar todos sus cinco partidos en la Premier League.

El presidente de la Federación Ghanesa de Fútbol, Kurt Okraku, declaró a la emisora "Asempa FM" que Semenyo había estado en contacto con el entrenador Carlos Queiroz y explicó que atraviesa circunstancias difíciles.

Okraku dijo, a través del sitio Ghana Soccernet: "Antoine y el entrenador hablaron, y le dijo al entrenador: 'Si me necesitas, bajaré para que el cuerpo médico vuelva a examinarme, pero la verdad es que mi pierna está inflamada, y necesitamos tratarla'".

El actual parón internacional es muy largo, ya que la selección de Ghana disputa dos partidos en las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones ante Costa de Marfil y Gambia, y después un amistoso contra Marruecos.

Semenyo se perderá esos partidos, pero espera poder participar en el próximo encuentro del Manchester City ante el Liverpool, en el estadio de Anfield el próximo 11 de octubre.

Pueden debatir los temas y las noticias en mayor profundidad en los foros de Kooora


Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google