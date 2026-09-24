¿Llegará al duelo ante el Liverpool? El virus FIFA golpea a una estrella del Manchester City

El Manchester City recibió un duro golpe, durante el parón internacional, con la lesión de su estrella ghanesa Antoine Semenyo, mientras se encontraba en la concentración de la selección de su país.

Según el diario inglés "Metro", Semenyo se perderá los partidos de Ghana durante el actual parón internacional debido a una inflamación en la pierna que requiere tratamiento.

El jugador de 26 años estaba en un estado espléndido hasta ahora esta temporada, ya que marcó dos goles y dio tres asistencias durante el arranque perfecto del Manchester City en la temporada, que les vio ganar todos sus cinco partidos en la Premier League.

El presidente de la Federación Ghanesa de Fútbol, Kurt Okraku, declaró a la emisora "Asempa FM" que Semenyo había estado en contacto con el entrenador Carlos Queiroz y explicó que atraviesa circunstancias difíciles.

Okraku dijo, a través del sitio Ghana Soccernet: "Antoine y el entrenador hablaron, y le dijo al entrenador: 'Si me necesitas, bajaré para que el cuerpo médico vuelva a examinarme, pero la verdad es que mi pierna está inflamada, y necesitamos tratarla'".

El actual parón internacional es muy largo, ya que la selección de Ghana disputa dos partidos en las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones ante Costa de Marfil y Gambia, y después un amistoso contra Marruecos.

Semenyo se perderá esos partidos, pero espera poder participar en el próximo encuentro del Manchester City ante el Liverpool, en el estadio de Anfield el próximo 11 de octubre.

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