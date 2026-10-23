¿Llegará al Clásico? Nuevo avance en la recuperación de la estrella del Barcelona

Jules Koundé, defensa del Barcelona, continúa entrenando al margen del grupo a dos días del enfrentamiento ante el Real Madrid, por lo que su participación en el Clásico ha quedado seriamente comprometida.

El diario Sport informó de que Jules Koundé seguirá trabajando de forma individual para proseguir su recuperación de un esguince en el tobillo izquierdo.

No se descarta que Koundé salte al terreno de juego hoy viernes para realizar ejercicios de carrera continua, pero no está previsto que participe en el entrenamiento grupal.

El entrenamiento de mañana será decisivo, aunque las señales en estos momentos no son positivas, como es lógico, respecto a que Koundé llegue al Clásico.

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Esta situación genera grandes dudas sobre la presencia de Koundé en la lista del Barça para el Clásico. En el club consideran que la llegada de Koundé al encuentro es extremadamente difícil, aunque todavía no se puede descartar por completo su participación.

A dos días del enfrentamiento, el hecho de que Koundé siga entrenando al margen del grupo reduce enormemente sus opciones de figurar en la lista.

El defensa francés continúa trabajando para recuperarse, pero su disponibilidad dependerá de la evolución de su estado, unas señales que no permiten el optimismo por el momento. Aún no ha sido descartado de los planes, pero parece que la posibilidad de que Flick cuente con él el próximo domingo se ha vuelto más complicada con el paso del tiempo.

En cuanto a su participación como titular, parece menos probable hasta ahora. Xavi Espart había ofrecido un partido excepcional ante el Paris Saint-Germain, en el que marcó un gol y firmó una de las mejores actuaciones de su joven carrera deportiva. Su rendimiento le brinda a Flick una opción fiable para ocupar el puesto de lateral derecho.

El técnico alemán también ha demostrado que no quiere arriesgar innecesariamente con los jugadores que sufren problemas físicos. La temporada es larga, y precipitar el regreso de un jugador podría provocar su ausencia durante mucho más tiempo.

Al final, la última palabra la tendrán el estado físico de Koundé y el cuerpo técnico, que no tomará ninguna decisión que pueda poner en peligro su proceso de recuperación.