Diversos informes de prensa han revelado el secreto de la sustitución del portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, en la noche del difícil triunfo por (3-2) ante el Al Ettifaq, el pasado martes, en la tercera jornada de la Roshn Saudi League.

Lee también: Experto en arbitraje: Cristiano merecía un penalti y hubo un error en la expulsión de Bento

El australiano Ange Postecoglou decidió sustituir a "Don" entre los dos tiempos del partido, en una escena que sorprendió a todos, especialmente porque Ronaldo hacía algunos gestos de enfado tras el final del primer tiempo.

Algunos interpretaron el motivo del enfado de Ronaldo como una insatisfacción con el nivel del equipo, además de que se había enterado de la decisión de sustituirlo.

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora"

Según lo mencionado por el periodista Khaled Al Shneif en su programa " Doreena Ghair ", fue el propio Ronaldo quien pidió salir ante el Al Ettifaq entre los dos tiempos del encuentro para dar entrada a un jugador más activo que pudiera presionar y ayudar al equipo.

Explicó que "Ronaldo salió de común acuerdo con el entrenador y no fue obligado a ello, pues consideraba que el interés del equipo estaba en su salida y en dar entrada a otro jugador, que fue lo que ocurrió".

Al Shneif afirmó que Ronaldo entró en un fuerte estado de llanto tras el partido, y que ese es el principal motivo por el que no salió a saludar a la afición como suele hacer habitualmente.

El Al Nassr se prepara para enfrentarse al Al Taawoun mañana viernes, en la cuarta jornada de la Roshn Saudi League, donde "El Mundial" logró la victoria en sus primeros 3 partidos.