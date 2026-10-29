«Llamadme Harry»: Kane resta importancia a las especulaciones sobre el título de «sir» mientras la estrella del Bayern de Múnich reacciona a los rumores sobre su posible nombramiento como caballero tras ganar el Balón de Oro

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Harry Kane se ha pronunciado sobre los crecientes rumores de que podría ser nombrado caballero tras convertirse en el primer inglés en 25 años en ganar el Balón de Oro. El delantero del Bayern de Múnich admitió que ese reconocimiento le cambiaría la vida, aunque mantiene los pies en la tierra en medio de la euforia nacional.

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Kane responde a los rumores sobre una posible distinción de la Corona

El mundo del fútbol está pendiente de la posibilidad de que el referente del Bayern sea incluido en la próxima lista de honores de Año Nuevo. Tras su histórica victoria en Londres, donde se convirtió en el primer inglés en 25 años en ganar el Balón de Oro, se ha abierto un debate nacional sobre una posible visita al Palacio de Buckingham. Pese al prestigio de semejante distinción, el jugador de 33 años mantiene los pies en el suelo ante la posibilidad de ser nombrado caballero del reino.

Preguntado por la posibilidad de que el rey Carlos III le conceda ese honor, Kane mostró su habitual humildad, aunque reconoció la importancia del gesto. «Desde luego, no diría que no. Lo agradezco mucho», declaró Kane a Bild. «Si llegara a suceder, sería increíble y me sentiría enormemente orgulloso. Pero no quiero entusiasmarme demasiado por ahora».

El delantero señaló enseguida que quizá le costaría acostumbrarse a llevar el título en su vida cotidiana. Sobre el tratamiento de «Sir Harry Kane», bromeó: «Suena bien, pero me resultaría un poco raro que todo el mundo me llamara Sir, así que, de momento, prefiero seguir siendo Harry».

Kane reflexiona sobre su histórica victoria en el Balón de Oro

Ha sido una semana vertiginosa para el exjugador del Tottenham, que regresó a su ciudad para recoger el Balón de Oro. La ceremonia lo sacó de su entorno habitual, el terreno de juego, y tuvo que esperar con nervios hasta que finalmente anunciaron su nombre como ganador. Kane admitió que, sentado entre el público, sintió una presión diferente mientras se preguntaba si sería él quien seguiría los pasos de Sir Stanley Matthews.

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El apoyo de la comunidad futbolística mundial ha sido considerable, y el delantero ha recibido una avalancha de mensajes por distintas vías. «Sí, ha sido una semana de auténtica locura. ¡Qué noche tan increíble la del lunes! Por supuesto, hubo muchos nervios. Fueron emociones completamente distintas a las de un partido de fútbol», reveló.

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«Hubo que esperar mucho y no dejaba de imaginarme cómo sería si realmente ganaba. Pero, sinceramente, fue algo muy especial. El apoyo que recibí de amigos, familiares y aficionados, a través de mensajes y en las redes sociales, fue casi abrumador. ¡Recibí muchísimas felicitaciones! Y sí, después de la ceremonia pasé una velada estupenda celebrándolo con mis seres queridos. Luego, por supuesto, volví directamente al trabajo. Todavía estoy intentando asimilarlo todo».

El pasillo de honor emociona a la estrella del Bayern

Sus compañeros del Bayern homenajearon recientemente a Kane con un pasillo de honor, un gesto que hizo que el prolífico goleador se sintiera algo cohibido. Pese a ser una estrella mundial, confesó que los homenajes individuales suelen darle un poco de vergüenza. Vio desde el banquillo cómo su equipo se impuso por 6-1 al Magdeburg en un partido de la Copa de Alemania. «Es extraño. Normalmente no disfruto de ese tipo de cosas. Cuando salí a calentar y todo el mundo estaba allí, de pie, aplaudiendo, no sé, me dio casi un poco de vergüenza. Pero, por supuesto, soy consciente de que es algo importante», afirmó.

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El capitán de Inglaterra tiene previsto agradecer el apoyo a sus compañeros tanto del club como de la selección. «Algunos querían relojes o algo parecido, así que tengo que pensar en algo bonito para ellos, tanto en el Bayern como en la selección inglesa. Me encargaré de ello. Sin duda, buscaré un buen regalo para todos», prometió.

Un reencuentro familiar con el trofeo

Mientras el mundo celebra su excelencia deportiva, lo que Kane más desea es compartir un momento en privado con su familia. Su esposa, Katie, y sus hijos permanecieron en Londres durante la semana, por lo que todavía no han visto el emblemático trofeo en persona. El delantero expresó sus ganas de llevar a casa el pesado galardón dorado para enseñárselo a sus hijos, aunque cree que tendrá que vigilar cómo lo manejan.

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«Tengo muchas ganas de volver a verlos y enseñarles el trofeo», dijo el delantero con una sonrisa. «Ya sé que intentarán jugar con él o levantarlo, ¡y pesa bastante! Probablemente tendré que estar pendiente de él esta vez».