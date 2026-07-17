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Lizarazu se une a la revolución de Tuchel y Konaté: el partido entre Francia e Inglaterra es un suplicio

B. Lizarazu
Francia
World Cup
Francia vs Inglaterra
Inglaterra
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Inglaterra
EE. UU.

Nadie quiere enfrentarse a esta situación

El exfutbolista francés Bixente Lizarazu se opone al partido por el tercer puesto del Mundial 2026 entre Francia e Inglaterra.

El legendario lateral izquierdo, ahora comentarista de «L’Équipe», respalda así a Thomas Tuchel, seleccionador inglés, e Ibrahima Konaté, defensa francés, quienes ya habían rechazado jugar este partido.

En declaraciones contundentes, Lizarazu afirmó: «Jugar este partido es casi un suplicio; esto no son los Juegos Olímpicos, donde hay medallas de oro, plata y bronce; ni siquiera el segundo puesto tiene valor».

Y añadió: «El golpe fue muy duro tras la derrota ante España; todos soñábamos con la final, y ahora este partido es como una tortura».

Sus palabras llegan en un momento delicado: la selección francesa, conmocionada tras perder con España y la renuncia de Didier Deschamps, afronta peticiones de renovación y dudas sobre el futuro de jugadores como Ousmane Dembélé y Adrien Rabiot.

World Cup
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Lizarazu cree que el esfuerzo físico no compensa el premio, una opinión que comparten muchos jugadores y técnicos, que ven este partido como una carga extra tras un torneo exigente.

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