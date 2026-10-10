Liverpool vs. Manchester City: Partido clásico, el pequeño mago Philippe Coutinho lanza su hechizo para ganar un thriller en Anfield

El 13 de abril de 2014, Anfield no fue simplemente un estadio de fútbol; fue una olla a presión de anhelo colectivo. La atmósfera estaba cargada de emoción, pero también de una creencia creciente y aterradora. El Liverpool, a las órdenes de Brendan Rodgers, encadenaba diez victorias consecutivas y practicaba un fútbol vertical y de alta intensidad que amenazaba con hacer saltar por los aires el orden establecido en la Premier League. En el banquillo contrario, el Manchester City de Manuel Pellegrini llegó con la aplomada compostura de un equipo que esperaba imponer su dominio. Lo que siguió fue una sinfonía táctica de dos mitades, decidida por un momento de genialidad instintiva de Philippe Coutinho.

El Liverpool de Rodgers estaba hecho para el esprint. Desde el pitido inicial, ejecutó una presión asfixiante y explotó la temprana parsimonia estructural del City. El primer golpe llegó en el minuto 6, nacido del descaro de la juventud. Luis Suárez, un torbellino de esfuerzo, superó en fuerza a Vincent Kompany y filtró un pase para Raheem Sterling. La sangre fría del adolescente fue asombrosa: sentó a Joe Hart con una finta que pareció suspender el tiempo antes de definir en la portería del Kop. Era la plasmación del plan táctico: transiciones rápidas, brillantez individual y un estadio entregado por completo.

Balón parado y la irrupción de Skrtel

El dominio del Liverpool no fue únicamente producto de su fluidez en juego abierto. También tenía una amenazante fortaleza aérea que el City no logró neutralizar. En el minuto 26, la ventaja se dobló. Steven Gerrard, el eje emocional del equipo, puso su característico córner al primer palo. Martin Skrtel, zafándose de la marca de Kompany, se elevó para peinar un cabezazo al palo largo. Con el 2-0, el marcador al descanso reflejaba a un Liverpool más rápido, más hambriento y tácticamente más cohesionado que los visitantes.

Pellegrini, sin embargo, es un hombre de ajustes. Al reconocer la necesidad de tener más posesión y creatividad por dentro, recurrió a James Milner y David Silva para recuperar el control. La segunda parte trajo una inversión total de papeles. El City empezó a encontrar los espacios en un centro del campo del Liverpool cada vez más fatigado, enlazando pases con un vigor renovado que empujó a los locales hacia su propio terreno. El cambio de inercia era palpable y pronto se reflejó en el marcador.

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El impulso de Silva y la reacción del City

En el minuto 60, el City abrió en canal al Liverpool con una jugada de la clase de las que definen su era moderna. Milner, aportando la amplitud y el trabajo necesarios, combinó en una pared rápida antes de encontrar a David Silva. La definición del español fue un trámite, pero señaló un cambio en la gravedad psicológica del partido. De repente, el rombo 4-4-2 del Liverpool parecía vulnerable, y el City estaba desatado.

Apenas cinco minutos después, la remontada quedó completada. Otra vez fue Silva el epicentro del caos, llegando hasta la línea de fondo y enviando un balón raso a la zona de peligro. Glen Johnson, en un intento desesperado por intervenir, solo pudo contemplar cómo el balón rebotaba en él y superaba a Simon Mignolet para acabar en propia puerta. Con el 2-2, parecía que el aire se escapaba de Anfield. El City estaba en pleno ascenso y el Liverpool daba la impresión de estar exhausto, con sus sueños de título titilando bajo el peso de una luna azul en ascenso.

La magia de Coutinho y la piña final

El partido cambió por un raro error del capitán del City. En el minuto 78, Vincent Kompany, normalmente la imagen misma de la fiabilidad defensiva, erró un despeje. El balón le cayó a Philippe Coutinho en la frontal del área. El brasileño, que llevaba toda la tarde apareciendo en espacios libres, no dudó. Con el interior de su bota derecha, colocó de primeras un disparo al fondo de la red. La explosión de ruido fue visceral; era el sonido de una ciudad atreviéndose a creer de nuevo.

Los diez últimos minutos fueron una lección magistral de desesperación. Jordan Henderson, cuya incansable actividad había sido esencial para el sistema del Liverpool, fue expulsado en el tramo final por una dura entrada sobre Milner. Eso significaba que se perdería el decisivo tramo final, un golpe táctico que después resultaría significativo. Cuando sonó el pitido final, que confirmaba la victoria por 3-2, Steven Gerrard reunió de forma célebre a sus compañeros en una piña sobre el césped, con la voz quebrada mientras les pedía que no lo dejaran escapar. Sigue siendo una de las imágenes más icónicas de la Premier League, un momento de puro y crudo teatro deportivo que encapsuló la intensidad de esta rivalidad en pleno crecimiento.