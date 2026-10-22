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Liverpool vs. Brighton & Hove Albion, previa de la Premier League: El Liverpool de Andoni Iraola busca frenar a un Brighton en plena forma

Liverpool vs Brighton
Premier League
Liverpool
Brighton

Los nueve goles del Brighton en sus dos últimos partidos lo convierten en una prueba formidable para el Liverpool, pero el equipo de Andoni Iraola también llega este domingo a Anfield con una dinámica arrolladora y un Alexis Mac Allister en plena forma.

Liverpool contra Brighton & Hove Albion: datos del partido

crest
Premier League - Jornada 8
Anfield

El Liverpool F.C. recibe al Brighton & Hove Albion F.C. el domingo 25 de octubre de 2026 a las 14:00 GMT (10:00 EST / 15:00 BST / 16:00 SAST), en la octava jornada de la temporada de la Premier League, en Anfield.

Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

El Liverpool de Iraola, listo para defender Anfield ante un Brighton en plena forma

El Liverpool de Andoni Iraola vuelve a la Premier League con la moral alta tras imponerse el martes por la noche al Villarreal por 4-3 en un emocionante encuentro de la Champions League. Después de recuperarse de un tropiezo liguero ante el Manchester City con una victoria por 2-1 frente al Brentford y otro triunfo en Europa, el Liverpool busca mantener sus buenos resultados en casa. Sin embargo, el Brighton de Fabian Hürzeler representa una seria amenaza: llega a Merseyside tras golear 5-0 al Crystal Palace en la Premier League y acumula nueve goles en sus dos últimos partidos.

Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Duelo clave: Alexis Mac Allister contra Pascal Groß

Un motor en plena forma en el centro del campo: El exjugador del Brighton Alexis Mac Allister atraviesa un gran momento en el Liverpool. Marcó dos goles entre semana contra el Villarreal y suma cuatro en sus dos últimas apariciones.

El organizador del juego: El veterano alemán Pascal Groß es el eje del centro del campo del Brighton. Groß deberá dificultar el juego de Mac Allister y Ryan Gravenberch por dentro para impedir que el Liverpool lance transiciones rápidas hacia delante.

Brighton & Hove Albion v FK Kauno Zalgiris - UEFA Conference League 2026/27 League Phase MD1Getty Images

Análisis táctico y onces probables

Liverpool F.C. (4-3-3): Alisson; Araújo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Mac Allister, Nyoni, Gravenberch; Wirtz, Isak, Gakpo.

Brighton & Hove Albion (4-2-3-1): Verbruggen; Kadıoğlu, Vušković, Dunk, Boscagli; Groß, Andrés; Gómez, Ayari, De Cuyper; Kostoulas.

Claves del partido: El Liverpool parte como claro favorito en Anfield, respaldado por sus mejores resultados en los enfrentamientos directos y su gran potencial ofensivo por el centro. Sin embargo, el Brighton de Hürzeler tratará de presionar arriba desde el principio y aprovechar cualquier cansancio que aún arrastre la defensa del Liverpool tras el compromiso europeo de entre semana.

Actualidad de los equipos y plantillas

Liverpool contra Brighton alineaciones probables

Manager

  • A. Iraola

El Liverpool afronta este partido sin un número considerable de jugadores del primer equipo. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Vitezslav Jaros, Jeremie Frimpong y Dominik Szoboszlai figuran como bajas por lesión. Iraola ofrecerá más novedades sobre la plantilla antes del inicio.

El Brighton también cuenta con ausencias importantes: Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Mats Wieffer y Yankuba Minteh están de baja. Hurzeler no tiene sanciones que afrontar y habrá más información sobre el equipo cuando se acerque el partido.

Estado de forma

LIV

LIV - Formulario

BOU
W0-1
MCI
L0-3
LAS
W3-6
BRE
W1-2
VIL
W4-3
Gol marcado (encajado)
13/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
BHA

BHA - Formulario

MUN
W2-3
ARS
W3-0
SUN
W0-2
KZA
W4-0
CRY
W5-0
Gol marcado (encajado)
17/2
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
1/5

El Liverpool ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con un empate y una derrota. Su encuentro más reciente fue una victoria por 2-1 ante el Brentford en la Premier League y también logró un triunfo por 6-3 frente al LASK en la Champions League. La única derrota de esa racha llegó ante el Manchester City, que se impuso por 3-0 en el Etihad. En esos cinco partidos, el Liverpool marcó siete goles y encajó nueve.

El Brighton ha ganado sus cinco últimos partidos, en los que ha marcado 14 goles y solo ha encajado tres. Su resultado más reciente fue una victoria por 5-0 ante el Crystal Palace en la Premier League, después de imponerse por 4-0 al FK Kauno Zalgiris en la Conference League. En ese periodo, también venció al Arsenal por 3-0 y al Manchester United por 3-2 en la Carabao Cup, lo que lo convierte en el equipo más destacado de la competición por su estado de forma.

Historial de enfrentamientos directos

Cara a cara

LiverpoolEmpateBrighton
3
0
2
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
F
Copa
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Brighton badge
Brighton
BHA
0
F
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Brighton badge
Brighton
BHA
0
F
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
F
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Brighton badge
Brighton
BHA
1
F
10Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron3/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en marzo de 2026, cuando el Brighton venció al Liverpool por 2-1 en el Amex Stadium en la Premier League. En los últimos cinco duelos directos, el Liverpool lleva ventaja con tres victorias frente a una del Brighton, además de otra victoria del Brighton en esa serie. El resultado más destacado del Liverpool en ese periodo fue el triunfo por 3-0 en Anfield en la FA Cup, en febrero de 2026.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
W
W
L
W
W
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
W
W
W
W
D
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
W
W
L
D
L
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
W
L
W
D
W
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
L
D
W
D
D
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
D
L
D
W
D
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
L
D
W
D
D
9
HullHullHUL
723287+19
L
D
L
D
D
10
IpswichIpswichIPS
73041115-49
L
W
L
W
L
11
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
L
L
W
L
D
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
W
D
W
L
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
D
D
D
L
D
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
L
W
D
L
W
15
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
W
L
L
D
D
16
TottenhamTottenhamTOT
7133610-46
W
D
L
D
D
17
CoventryCoventryCOV
7205614-86
L
W
W
L
L
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
W
L
D
D
L
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
L
L
L
W
D
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
L
L
L
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

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