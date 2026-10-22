Liverpool contra Brighton & Hove Albion: datos del partido

Premier League - Jornada 8 25 oct 2026 - 10:00 Anfield

El Liverpool F.C. recibe al Brighton & Hove Albion F.C. el domingo 25 de octubre de 2026 a las 14:00 GMT (10:00 EST / 15:00 BST / 16:00 SAST), en la octava jornada de la temporada de la Premier League, en Anfield.

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El Liverpool de Iraola, listo para defender Anfield ante un Brighton en plena forma

El Liverpool de Andoni Iraola vuelve a la Premier League con la moral alta tras imponerse el martes por la noche al Villarreal por 4-3 en un emocionante encuentro de la Champions League. Después de recuperarse de un tropiezo liguero ante el Manchester City con una victoria por 2-1 frente al Brentford y otro triunfo en Europa, el Liverpool busca mantener sus buenos resultados en casa. Sin embargo, el Brighton de Fabian Hürzeler representa una seria amenaza: llega a Merseyside tras golear 5-0 al Crystal Palace en la Premier League y acumula nueve goles en sus dos últimos partidos.

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Duelo clave: Alexis Mac Allister contra Pascal Groß

Un motor en plena forma en el centro del campo: El exjugador del Brighton Alexis Mac Allister atraviesa un gran momento en el Liverpool. Marcó dos goles entre semana contra el Villarreal y suma cuatro en sus dos últimas apariciones.

El organizador del juego: El veterano alemán Pascal Groß es el eje del centro del campo del Brighton. Groß deberá dificultar el juego de Mac Allister y Ryan Gravenberch por dentro para impedir que el Liverpool lance transiciones rápidas hacia delante.

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Análisis táctico y onces probables

Liverpool F.C. (4-3-3): Alisson; Araújo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Mac Allister, Nyoni, Gravenberch; Wirtz, Isak, Gakpo.

Brighton & Hove Albion (4-2-3-1): Verbruggen; Kadıoğlu, Vušković, Dunk, Boscagli; Groß, Andrés; Gómez, Ayari, De Cuyper; Kostoulas.

Claves del partido: El Liverpool parte como claro favorito en Anfield, respaldado por sus mejores resultados en los enfrentamientos directos y su gran potencial ofensivo por el centro. Sin embargo, el Brighton de Hürzeler tratará de presionar arriba desde el principio y aprovechar cualquier cansancio que aún arrastre la defensa del Liverpool tras el compromiso europeo de entre semana.

Actualidad de los equipos y plantillas

El Liverpool afronta este partido sin un número considerable de jugadores del primer equipo. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Vitezslav Jaros, Jeremie Frimpong y Dominik Szoboszlai figuran como bajas por lesión. Iraola ofrecerá más novedades sobre la plantilla antes del inicio.

El Brighton también cuenta con ausencias importantes: Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Mats Wieffer y Yankuba Minteh están de baja. Hurzeler no tiene sanciones que afrontar y habrá más información sobre el equipo cuando se acerque el partido.

Estado de forma

El Liverpool ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con un empate y una derrota. Su encuentro más reciente fue una victoria por 2-1 ante el Brentford en la Premier League y también logró un triunfo por 6-3 frente al LASK en la Champions League. La única derrota de esa racha llegó ante el Manchester City, que se impuso por 3-0 en el Etihad. En esos cinco partidos, el Liverpool marcó siete goles y encajó nueve.

El Brighton ha ganado sus cinco últimos partidos, en los que ha marcado 14 goles y solo ha encajado tres. Su resultado más reciente fue una victoria por 5-0 ante el Crystal Palace en la Premier League, después de imponerse por 4-0 al FK Kauno Zalgiris en la Conference League. En ese periodo, también venció al Arsenal por 3-0 y al Manchester United por 3-2 en la Carabao Cup, lo que lo convierte en el equipo más destacado de la competición por su estado de forma.

Historial de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en marzo de 2026, cuando el Brighton venció al Liverpool por 2-1 en el Amex Stadium en la Premier League. En los últimos cinco duelos directos, el Liverpool lleva ventaja con tres victorias frente a una del Brighton, además de otra victoria del Brighton en esa serie. El resultado más destacado del Liverpool en ese periodo fue el triunfo por 3-0 en Anfield en la FA Cup, en febrero de 2026.