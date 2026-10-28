Liverpool quiere desprenderse de un jugador con 162 partidos disputados con el club: el futbolista está muy disgustado

Liverpool no renovará el contrato de Alexis Mac Allister, según informa Sky Sports. El club quiere venderlo el próximo verano, ya que su contrato vence a mediados de 2028.

Si el Liverpool quiere obtener algún ingreso por Mac Allister, tendrá que venderlo el próximo verano o en el invierno siguiente. Por ahora, el club no negocia un nuevo contrato.

El club le ha comunicado que no quiere renovarle el contrato y que prefiere dar paso a otros jugadores. Su agente ya trabaja para encontrarle un nuevo equipo.

Según Sky Sports, no le faltan pretendientes. El argentino ha despertado el interés de clubes de España, Italia y Arabia Saudí. Los de España e Italia son los que han mostrado un interés más concreto.

Mac Allister está decepcionado con la decisión de su club. Al centrocampista de 27 años le habría gustado renovar su contrato en Anfield, pero no será posible.

Mac Allister ha disputado hasta ahora 162 partidos con la camiseta del Liverpool. Ha marcado 23 goles y ha dado 21 asistencias. A las órdenes de Arne Slot, se proclamó campeón de Inglaterra con el club.

El centrocampista de vocación ofensiva también fue importante en la conquista del Mundial de 2022 por parte de su país, Argentina. Entonces disputó casi todos los partidos y marcó en la victoria por 2-0 ante Polonia en la fase de grupos.